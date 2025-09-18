باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفت که شورای امنیت سازمان ملل قرار است پس از فعال کردن «مکانیسم ماشه» که در توافق ۲۰۱۵ تصریح شده بود، به اعمال مجدد تحریمها علیه ایران به دلیل برنامه هستهایاش رأی دهد.
سه امضاکننده این توافق، این مکانیسم را که امکان اعمال مجدد تحریمها علیه ایران را فراهم میکند، با ادعای عدم پایبندی ایران به مفاد توافق، فعال کردند. آمریکا در سال ۲۰۱۸ به طور یکجانبه از آن خارج شد و تحریمها را علیه تهران دوباره اعمال کرد، این ادعاها درحالی است که ایران به همهی تعهدات خود عمل کرده و طرف غربی بوده که با بدعهدی توافق را رعایت نکرده است.
در اوایل این هفته، وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد که سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران از طریق تلفن با همتایان خود از تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) در مورد مسئله هستهای و لغو تحریمها گفتوگو کرده است.
به گفته این وزارتخانه، عراقچی به همتایان اروپایی خود در مورد «آمادگی ایران برای یک راه حل منصفانه و متعادل در مورد تحریمها و مسئله هستهای» اطمینان داده است.
علاوه بر این، وزیر امور خارجه ایران در این تماس تلفنی «اقدام تروئیکای اروپایی برای اعمال مجدد تحریمهای لغو شده را از نظر قانونی و منطقی غیرقابل توجیه» دانست.
