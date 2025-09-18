ارتش لبنان می‌گوید رژیم اسرائیل با بمباران خانه‌ها و شهرک‌های جنوب لبنان، بیش از ۴۵۰۰ بار آتش‌بس را نقض کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم اسرائیل همچنان به حمله علیه غیرنظامیان و روستا‌های جنوب این کشور ادامه می‌دهد و از پاییز سال گذشته که توافق آتش‌بس منعقد شده تا کنون، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ بار آتش‌بس را نقض کرده است. 

ارتش لبنان افزود که اقدامات رژیم اسرائیل، از جمله شلیک بمب‌های آتش‌زا و تخریب منازل مسکونی، مانع استقرار آن در جنوب لبنان می‌شود.

رژیم اسرائیل امروز مناطق متعددی از جنوب لبنان را هدف حملات گسترده خود قرار داد. شبکه الجزیره اعلام کرد که هواپیما‌های جنگی رژیم، خانه‌ای را در شهرک میس الجبل بمباران کردند و همچنین شهر‌های دبین و کفر تبنیت در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نقض آتش بس ، ارتش لبنان ، ارتش صهیونیستی
