باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدرضا محسنی ثانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره فشارها برای خلع سلاح حزبالله لبنان و حماس گفت: اظهارات محمود عباس برای خلع سلاح حماس از موضع ضعف، انفعال و کرنشی است که نسبت به مسائل سیاسی در قبال صهیونیستها داشته است و فقط میخواهد موجودیت خودش را حفظ کند و متأسفانه پا روی خون هزاران شهید گذاشته و در دیپلماسی بسیار منفعلانه و ضعیف عمل کرده است و طبیعتاً اظهارات محمود عباس هیچگونه جایگاه و پایگاهی در بین مقاومت و رزمندگان ندارد و نخواهد داشت.
نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد در مجلس بیان کرد: حماس نشان داده که بر روی مواضع، نظرات و دیدگاههای انقلابی خود ایستاده و در قبال جنایتهای سنگینی که رژیم صهیونیستی انجام میدهد، توانسته موجودیت خود را حفظ کند و نگذارد که بعد از حدود بیش از دو سال، صهیونیستها به اهدافشان برسند و حزبالله لبنان هم همینگونه است.
این نماینده مجلس اظهار کرد: حزبالله لبنان در مقابل فشارهایی که الان آمریکا بر دولت لبنان وارد میکند، از مواضع خود عدول نخواهد کرد و یقیناً سلاح خود را به زمین نخواهد گذاشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: دوام، بقا و حیات لبنان به حزبالله است که توانسته در مقابل رژیم صهیونیستی بایستد و امنیت آنجا را حفظ کند.
محسنی ثانی گفت: رژیم صهیونیستی در یک لحظه آمد از جنوب تا شمال لبنان را یک روزه گرفت و الان در هر زمانی که اراده میکند هر جایی را که دلش میخواهد بمباران و به هر جایی که میخواهد تجاوز میکند، اما الان فقط سلاح حزبالله است که توانسته آن را کنترل و مهار کند و انشاءالله این مطلب تا زمان نابودی کامل رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت.