باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی آقابراری اظهار داشت: عصر امروز مردم در استانهای گلستان، سمنان، غرب خراسان رضوی، شمال اصفهان و بخشهایی از خراسان جنوبی شاهد نور درخشانی در آسمان بودند که منشأ آن اجرای تستهای موشکی در داخل کشور است.
وی تأکید کرد: این اقدامات بخشی از برنامههای پیشبینیشده برای ارزیابی توان داخلی محسوب میشود و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان یادآور شد: در صورت لزوم، اطلاعات تکمیلی و جزئیات بیشتر از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
منبع: تسنیم