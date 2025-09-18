باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی آقابراری اظهار داشت: عصر امروز مردم در استان‌های گلستان، سمنان، غرب خراسان رضوی، شمال اصفهان و بخش‌هایی از خراسان جنوبی شاهد نور درخشانی در آسمان بودند که منشأ آن اجرای تست‌های موشکی در داخل کشور است.

وی تأکید کرد: این اقدامات بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارزیابی توان داخلی محسوب می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان یادآور شد: در صورت لزوم، اطلاعات تکمیلی و جزئیات بیشتر از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: تسنیم