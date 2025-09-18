تیم ملی پتانک ایران متشکل از سه ورزشکار زن و مرد، فردا جمعه کار خود را در رقابت‌های جهانی رُم آغاز می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم ملی پتانک ایران به سرپرستی جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک کشور، شب گذشته وارد شهر رم ایتالیا شد.

پس از برگزاری مراسم قرعه‌کشی، امروز (پنجشنبه) رقابت‌ها با حضور مقامات رسمی فدراسیون جهانی و کمیته ملی المپیک ایتالیا به طور رسمی افتتاح شد. نمایندگان ایران از فردا جمعه کار خود را در این آوردگاه جهانی آغاز می‌کنند.

در این آوردگاه جهانی که از آن به‌عنوان یکی از رشته‌های خانواده المپیک یاد می‌شود، ورزشکارانی از ۱۶۷ کشور در رقابت‌های قاره‌ای حضور داشتند و در نهایت ۵۲ کشور موفق به کسب سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان پتانک در رم شدند.

مسابقات قهرمانی جهان پتانک تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: رقابت های جهانی ، پتانک
