«سید عبدالملک حوثی»، رهبر جنبش انصارالله تاکید کرد که هرگونه تلاش برای محافظت از تردد کشتیهای صهیونیستی در دریای سرخ و آبراههای بینالمللی محکوم به شکست است. او خاطرنشان کرد که تمام عملیاتهای یمن در هفته گذشته، منحصرا کشتیهای اسرائیلی را هدف قرار دادهاند.
او با اشاره به «صحنههای هولناک و غمانگیز نسلکشی» که دشمن اسرائیلی علیه مردم فلسطین در نوار غزه مرتکب میشود، گفت که این جنایات هر کسی را که ذرهای وجدان انسانی داشته باشد، وادار به موضعگیری میکند.
رهبر انصارالله در سخنرانی هفتگی خود، امروز پنجشنبه، توضیح داد که رژیم اشغالگر به ارتکاب «جنایت قرن» در مقابل چشم جهانیان ادامه میدهد و از بمبهای آمریکایی، انگلیسی و آلمانی استفاده میکند. او افزود که این جنایات با استفاده از سوخت و نفت کشورهای عربی و در سایه بیعملی بزرگ در جهان اسلام انجام میشود.
او خاطرنشان کرد که تهدیدات دشمن اسرائیلی تنها به فلسطین محدود نمیشود، بلکه تمام امت اسلامی را هدف قرار داده است. سید الحوثی نسبت به بیتفاوتی و تماشاگری مسلمانان در قبال نسلکشی بخشی از امت هشدار داد و تاکید کرد که این بیتفاوتی آنها را از مسئولیت و پیامدهای آن در دنیا و آخرت مبرا نمیکند.
سید الحوثی همچنین تاکید کرد که هدف قرار گرفتن قطر از سوی دشمن اسرائیلی پس از نشست سران کشورهای اسلامی و عربی در دوحه، هشداری برای تمام جهان اسلام، دولتها و رهبران آن است. او تاکید کرد که نتایج ضعیف این نشست، دشمن را جسور کرد و به او اجازه داد تا حریم این کشور را زیر پا بگذارد.
رهبر انصارالله هشدار داد که دشمن اسرائیلی در هدف قرار دادن کشورهای منطقه، هیچ ملاحظهای حتی برای کشورهایی که پایگاههای آمریکایی برای محافظت از خود دارند، قائل نیست. او از دولتهای عربی به دلیل ادامه روابط و همکاری با اسرائیل انتقاد کرد.
او اشاره کرد که رهبران عرب میتوانستند گامهای عملی مانند توقف صادرات نفت به رژیم اشغالگر را بردارند تا از حرکت خودروها و هواپیماهای آنها با سوخت عربی جلوگیری کنند. او تاکید کرد که برخی از کشورهای عربی و اسلامی عملا برای حمایت از دشمن اسرائیلی فعالیت میکنند و در تمام سطوح از آن سود میبرند.
سید الحوثی گفت که برخورد منفعلانه و بدون موضعگیری در برابر جاهطلبیهای دشمن، «آن را به تجاوزات بیشتر تشویق میکند.» او تاکید کرد که مواضع رهبران و دولتهای عربی در مقایسه با موضع شرافتمندانه اسپانیا، بسیار ضعیف است.
سید الحوثی از ادامه عملیات موشکی و پهپادی یمن علیه رژیم تروریستی اسرائیل خبر داد و گفت: «این هفته ۲۴ موشک و پهپاد به سمت عمق فلسطین اشغالی شلیک کردیم و تنها کشتیهای اسرائیلی در دریای سرخ هدف قرار گرفتند.»
او تاکید کرد که هرگونه تلاش برای محافظت از تردد کشتیها در این مرحله، فقط به معنای محافظت از کشتیهای اسرائیلی است. او افزود که تلاشهای هر طرف برای جلوگیری از عملیاتهای یمن با شکست مواجه خواهد شد و به نتیجه نخواهد رسید.
سید الحوثی اشاره کرد که دشمن اسرائیلی تمام جنبههای زندگی مردم فلسطین را هدف قرار داده و به هتک حرمت مسجدالاقصی و تلاش برای یهودیسازی قدس ادامه میدهد.
او یادآور شد که «نتانیاهو» و «روبیو» این هفته در یورش به مسجدالاقصی شرکت کرده و «مناسک تلمودی مشترکی» را در حیاط البراق به جای آوردند. او گفت که افتتاح تونلی زیر مسجدالاقصی با مشارکت وزیر امور خارجه آمریکا، پیامی روشن از عمق شراکت آمریکایی- اسرائیلی است.
او افزود که انگلیس نقشی بزرگتر از سایر کشورهای اروپایی در «اجرای طرح صهیونیستی» ایفا میکند، در حالی که تجاوزات رژیم اشغالگر به کرانه باختری با سرعت فزایندهای ادامه دارد و در یک هفته، حدود هزار فلسطینی ربوده شدهاند.
او اشاره کرد که اظهارات «نتانیاهو» درباره دره اردن، تهدیدی صریح برای باجگیری از مردم اردن در زمینه آب و گاز است.
سید الحوثی به ادامه فشارهای آمریکا بر لبنان برای اجرای خواستههای اسرائیل مبنی بر خلع سلاح مقاومت اشاره کرد. او قتلعام صبرا و شتیلا را یادآور شد که رژیم اشغالگر اسرائیل پس از تحویل سلاح توسط مقاومت فلسطین در سپتامبر ۱۹۸۲ مرتکب آن شد. وی تاکید کرد که این جنایت به وضوح خطر فقدان نیروی دفاعی را نشان داد.
او گفت: «قتلعام صبرا و شتیلا به وضوح نشان میدهد که مشکل، سلاح مقاومت نیست، بلکه خطر واقعی در سلاحی است که در دستهای جنایتکارانهای مانند دشمن اسرائیلی قرار دارد.»
او تاکید کرد که سلاح مقاومت، سدی مطمئن و دژی برای محافظت از مردم و دفع نسلکشی از آنها است. او افزود که تجاوزات دشمن اسرائیلی موضع یمن و حقایق ثابت را تضعیف نمیکند.
سید الحوثی همچنین انتقادات تندی را متوجه رژیم سعودی کرد و گفت که اعلام مشارکت عربستان با انگلیس برای محافظت از کشتیرانی در دریای سرخ با هدف حفاظت از کشتیهای اسرائیلی صورت گرفته است. او این اقدام را «خیانت به امت» توصیف کرد.
او تاکید کرد که هر طرفی که تلاش کند از کشتیرانی اسرائیلی در این مرحله محافظت کند، تلاشهایش شکست خواهد خورد. او افزود که خطر عملیاتهای یمن در دریای سرخ فقط کشتیهای اسرائیلی را هدف قرار میدهد.
او به رژیم سعودی و دیگران توصیه کرد که خود را در حمایت نظامی از رژیم اشغالگر درگیر نکنند و توضیح داد که «اسرائیل»، عربستان را «استثنایی در طرحهای خود نمیداند، هرچقدر هم که به آنها خدمت کند.»
