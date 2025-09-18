احمدنیا گفت: نتیجه تلاش وزارت نفت دولت چهاردهم در یکسال گذشته باعث افزایش تولید بیش از ۱۲۵.۰۰۰ بشکه نفت به صورت روزانه نسبت به گذشته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ علی احمدنیا رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رهبر انقلاب در دیدار اخیر هیئت دولت: از حالا با واردات گاز و کار‌هایی مانند این، جوری عمل بشود که در زمستان مشکل گاز در کشور وجود نداشته باشد.

روز گذشته همسو با رفع دغدغه رهبری، وزیر نفت دکتر پاکنژاد با سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی فدراسیون روسیه و الکسی میلر، مدیرعامل شرکت گازپروم روسیه در محل وزارتخانه پیرامون موضوعات گاز و نفت دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

نتیجه تلاش وزارت نفت دولت چهاردهم در یکسال گذشته باعث افزایش تولید بیش از ۱۲۵.۰۰۰ بشکه نفت به صورت روزانه نسبت به گذشته شده است.