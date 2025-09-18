وزارت امور خارجه اردن با محکوم کردن حمله به گذرگاه مرزی با اسرائیل، عامل آن را یک راننده غیرنظامی معرفی کرد که در حال انتقال کمک به غزه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه اردن حمله مسلحانه به گذرگاه مرزی «النبی» بین اردن و کرانه باختری را محکوم کرد، در حالی که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، اعلام کرد که دو کشته این حادثه، یک افسر و یک سرباز ارتش این رژیم تروریستی بوده‌اند.

وزارت خارجه اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نهاد‌های رسمی اردن تحقیقاتی را درباره حادثه تیراندازی که بعدازظهر امروز در آن سوی پل «ملک حسین» (گذرگاه «النبی») رخ داد، آغاز کرده‌اند. اردن این حادثه را محکوم و آن را رد می‌کند.»

این وزارتخانه این حادثه را «نقض قانون و به خطر انداختن منافع اردن و توانایی آن برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه» دانست.این بیانیه تأیید کرد که عامل این حمله، یک راننده اردنی بوده که در زمینه ارسال کمک به غزه فعالیت می‌کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده: «راننده‌ای که متهم به انجام این عملیات است، «عبدالمطلب القیسی»، متولد سال ۱۹۶۸ است. او یک غیرنظامی است که از سه ماه پیش به عنوان راننده برای ارسال کمک به غزه کار می‌کرده است.»

در واکنش به این حادثه، رژیم تروریستی اسرائیل تصمیم گرفت ارسال کمک‌های بشردوستانه از اردن به نوار غزه را به حالت تعلیق درآورد.

«النبی» نامی است که اسرائیل برای این گذرگاه مرزی استفاده می‌کند، در حالی که فلسطینی‌ها آن را با نام «گذرگاه الکرامه» و اردنی‌ها با نام «پل ملک حسین» می‌شناسند. این گذرگاه نقطه مهمی برای تجارت بین اردن و رژیم تروریستی اسرائیل و تنها راه خروج فلسطینیان از کرانه باختری اشغالی به اردن محسوب می‌شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: مرز اسرائیل ، مرز اردن
