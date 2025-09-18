تیم فوتبال هوادار با برتری در هفته چهارم لیگ دسته اول، صدرنشین این مسابقات باقی ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه مسابقات هفته چهارم لیگ دسته اول، شامگاه پنجشنبه ۲۷ شهریور چهار بازی برگزار شد که تیمهای هوادار و پارس جنوبی جم موفق به شکست حریفان خود شدند و شاگردان رضا ربیعی با کسب ۳ امتیاز، صدرنشین لیگ یک باقی ماندند.
همچنین در این هفته تیمهای سایپا و پارس جنوبی هم برای اولین بار موفق به کسب پیروزی شدند.
نتایج کامل هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور به شرح زیر است:
* شهرداری نوشهر صفر - نساجی یک
* فرد البرز ۲ - مس سونگون صفر
* آریو اسلامشهر صفر - مس شهربابک صفر
* سایپا یک - نیروی زمینی صفر
* مس کرمان یک - بعثت کرمانشاه صفر
* پالایش نفت بندرعباس صفر - هوادار یک
* صنعت نفت آبادان یک - نفت و گاز گچساران یک
* نود ارومیه یک - داماش گیلان یک
* پارس جنوبی جم ۲ - شناورسازی قشم صفر