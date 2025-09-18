تیم فوتبال هوادار با برتری در هفته چهارم لیگ دسته اول، صدرنشین این مسابقات باقی ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه مسابقات هفته چهارم لیگ دسته اول، شامگاه پنجشنبه ۲۷ شهریور چهار بازی برگزار شد که تیم‌های هوادار و پارس جنوبی جم موفق به شکست حریفان خود شدند و شاگردان رضا ربیعی با کسب ۳ امتیاز، صدرنشین لیگ یک باقی ماندند.

همچنین در این هفته تیم‌های سایپا و پارس جنوبی هم برای اولین بار موفق به کسب پیروزی شدند.

هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول

نتایج کامل هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور به شرح زیر است:

* شهرداری نوشهر صفر - نساجی یک

* فرد البرز ۲ - مس سونگون صفر

* آریو اسلامشهر صفر - مس شهربابک صفر

* سایپا یک - نیروی زمینی صفر

* مس کرمان یک - بعثت کرمانشاه صفر

* پالایش نفت بندرعباس صفر - هوادار یک

* صنعت نفت آبادان یک - نفت و گاز گچساران یک

* نود ارومیه یک - داماش گیلان یک

* پارس جنوبی جم ۲ - شناورسازی قشم صفر

برچسب ها: تیم هوادار ، لیگ دسته 1
خبرهای مرتبط
لیگ دسته اول فوتبال؛
فجرسپاسی قهرمان شد/ تکلیف دومین تیم صعودکننده به هفته آخر کشید
لیگ برتر فوتبال؛
هوادار ۲ - ۰ ملوان/ امید شاگردان روانخواه برای بقا افزایش یافت
لیگ برتر فوتبال / پرسپولیس - هوادار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
والیبال قهرمانی جهان؛ صعود سخت ایران با پیروزی مقابل فیلیپین
لحظه‌ای که ویدیوچک به داد ایران رسید + فیلم
۱۶ تیم مرحله یک هشتم مشخص شدند/ حذف برزیل کار ایران را آسانتر کرد
شگفتی کامل شد/ پیام احمدی به دیدار فینال راه یافت + فیلم
جدال ایران و فیلیپین بی نظیر بود
رنگرز: قرعه سختی برای ملی پوشان رقم خورده است
بیانیه باشگاه استقلال خطاب به هواداران
فرخی مسابقات کشتی فرنگی جهان را با برد شروع کرد + فیلم
ایران با یک پله سقوط در رتبه بیست و یکم فیفا
حذف میلاد محمدی از تیم ملی فوتبال به دلیل تقاضای غرامت؟
آخرین اخبار
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
غلامرضا فرخی: قول قهرمانی به مادرم داده‌ام + فیلم
به‌نژاد در رتبه دوم بهترین پاسور مرحله مقدماتی قرار گرفت
۱۶ تیم مرحله یک هشتم مشخص شدند/ حذف برزیل کار ایران را آسانتر کرد
صعود مقتدرانه دختران بسکتبالیست ایرانی به فینال کاپ آسیا ۲۰۲۵
اختصاص ۲ هزار متر زمین در مجموعه آزادی به فدراسیون شمشیربازی
برزیل و فرانسه مدعیان قهرمانی حذف شدند
امین میرزازاده سومین فینالیست ایران شد + فیلم
غلامرضا فرخی مقتدرانه فینالیست شد + فیلم
علیرضا عبدولی در صعود به فینال ناکام ماند + فیلم
شگفتی کامل شد/ پیام احمدی به دیدار فینال راه یافت + فیلم
لحظه‌ای که ویدیوچک به داد ایران رسید + فیلم
شکست در ست پنجم دردناک بود
حاجی‌پور: خدا را شکر شرمنده مردم نشدیم/ فیلیپین از شرایط میزبانی به خوبی استفاده کرد
جدال ایران و فیلیپین بی نظیر بود
خانزاده و حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکنان دیدار ایران و فیلیپین
پیاتزا: جدال سختی مقابل فیلیپین داشتیم/ بازیکنان با قلب خود بازی کردند
علیرضا عبدولی هم به نیمه نهایی رسید + فیلم
راهیابی ۳ فرنگی کار ایرانی به نیمه نهایی رقابت‌های جهانی
والیبال قهرمانی جهان؛ صعود سخت ایران با پیروزی مقابل فیلیپین
پیروزی مقتدرانه پیام احمدی و صعود به یک چهارم نهایی + فیلم
فرخی هم به یک چهارم نهایی رسید + فیلم
میرزازاده به یک چهارم رفت + فیلم
عبدولی مقتدرانه راهی یک هشتم شد + فیلم
‌می‌خواهم میراث خوبی برای پرسپولیس به جا بگذارم/ ما در عمل سعی می‌کنیم قهرمان شویم
رنگرز: قرعه سختی برای ملی پوشان رقم خورده است
بیانیه باشگاه استقلال خطاب به هواداران