باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آمریکا تنها کشوری است که در جلسه امشب شورای امنیت، به قطعنامه آتش‌بس غزه رأی منفی داد. از آنجا که این کشور عضو دائم شورا است، این رأی به معنای رد قطعنامه است.

نماینده آمریکا در توجیه رای منفی خود به قطعنامه‌ای که می‌توانست پایانی بر دو سال جنگ و نسل‌کشی در غزه باشد، گفت که این قطعنامه «حماس را محکوم نمی‌کند و حق اسرائیل برای دفاع از خود را به رسمیت نمی‌شناسد».

عمار بنجاما، نماینده الجزایر در واکنش به رای منفی آمریکا خطاب به مردم غزه گفت: «ما را ببخشید، به‌ویژه مردم غزه، جایی که آتش می‌سوزاند، دود لاستیک [مردم را]خفه می‌کند، ما را ببخشید، زیرا این شورا نتوانست فرزندان شما را نجات دهد.»

نماینده الجزایر ادامه داد: «اسرائیل محافظت می‌شود، مصون است. نه توسط قوانین بین‌المللی، بلکه توسط تعصب این سیستم بین‌المللی. اسرائیل هر روز می‌کشد و هیچ اتفاقی نمی‌افتد. مردمی را گرسنه نگه می‌دارد و هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اسرائیل بیمارستان‌ها، مدارس، پناهگاه‌ها را بمباران می‌کند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اسرائیل به یک میانجی حمله می‌کند و دیپلماسی را زیر پا می‌گذارد و هیچ اتفاقی نمی‌افتد.»

بنجاما در انتها هشدار داد: «و با هر عملی، هر عملی که بدون مجازات باشد، خود بشریت تضعیف می‌شود.»

قطعنامه‌ای که امشب به رای گذاشته شده بود، توسط ۱۰ عضو منتخب شورا تهیه شده و فراتر از پیش‌نویس‌های قبلی پیش رفته بود. این قطعنامه ضمن درخواست برای آتش‌بس دائمی در غزه، «تشدید رنج» مردم فلسطین در جنگ را برجسته می‌کرد. همچنین در متن آن ابراز نگرانی نسبت به گزارش رسمی از قحطی غزه و قصد اسرائیل برای تصرف شهر غزه گنجانده شده بود.

منبع: الجزیره