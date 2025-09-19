باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا در حالی چند روز پیش برگزار شد که ۳ نماینده کشورمان در هفته اول این رقابت‌ها عملکرد خوبی نداشتند و تیم فوتبال تراکتور تنها نماینده کشورمان در لیگ نخبگان آسیا ۱۰ نفره برابر شباب الاهلی امارات به تساوی یک بر یک دست یافت و تیم سپاهان هم مقابل الحسین اردن به تساوی یک بر یک رسید. همچنین تیم استقلال شکست سنگینی را مقابل تیم الوصل امارات متحمل شد و نتیجه بازی را ۷ بر یک به حریفش واگذار کرد و نتیجه فاجعه باری را در امارات رقم زد.

عملکرد نمایندگان کشورمان در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا را از رضا پرکاس سرمربی سابق تیم فوتبال صنعت نفت آبادان جویا شدیم که از نظر خواهیم گذراند.

نظرتان را درباره علت باخت استقلال برابر الوصل در هفته اول لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا بگویید؟

این نتیجه شوک بزرگی به فوتبال باشگاهی ایران بود. در همان ابتدا که گروه بندی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا مشخص شد و می‌دانستیم که الوصل سرسخت‌ترین و اصلی‌ترین حریف استقلال در گروه اول است. الوصل که با دارا بودن بازیکنان لژیونر و لیما کاپیتانشان که ملیت اماراتی گرفته است، به کادر فنی این امکان را می‌داد تا از لژیونر‌های بیشتری طبق قوانین استفاده کند. در مجموع کمتر کسی انتظار داشت که چنین نتیجه‌ای رقم بخورد، هر چند که در فوتبال علی رغم اینکه در فوتبال نتایج پر گل حتی در بازی تیم‌های بزرگ مثل بازی تیم ملی آلمان برابر برزیل و باخت منچستریونایتد و یا هفته قبل باخت لایپزیک برابر بایرن مونیخ کسب شده است، اما اینکه یک تیم شکست سنگینی متحمل می‌شود طبق قوانین فوتبال مدرن کمتر تیمی هست که در لیگ‌های آسیایی، اروپایی و آفریقایی و کشور‌های منطقه‌ای اختلافش با تیم‌های هم سطح خودش و یا فوتبال منطقه‌ای بیش از ۶ گل باشد. وقتی شما ۳ گل دریافت می‌کنید بعد از آن خوردن گل‌های بیشتر به عدم تمرکز تیم و نداشتن برنامه خاص، از هم پاشیدن و بازی انفرادی برمی گردد و تیم آن شالوده و فلسفه تیمی خود را از دست می‌دهد.

چرا تیم استقلال این شکست سنگین را متحمل شد؟

اگر ما بخواهیم بررسی کنیم که چرا تیم استقلال این شکست را متحمل شد، با توجه به اینکه بازیکنان خوبی از جمله منیر الحدادی، آسانی، جنپو و چند بازیکن دیگر را به خدمت گرفته است، ما باید به ترکیب اولیه این تیم نگاه بیندازیم که به نظرم این تیم می‌توانست ترکیب مناسب تری داشته باشد. وقتی استقلال، خارجی‌های خوبی جذب کرده است، چرا نباید کل لژیونر‌های این تیم که با دروازه بان ۶ نفر می‌شوند در ترکیب قرار بگیرند. کنفدراسیون فوتبال آسیا قوانینش را تغییر داده و بیان کرده که استفاده خارجی‌های باشگاه‌ها در لیگ قهرمانان تابع قوانین کشور‌ها هست، یعنی اگر حضور ۸ لژیونر را در لیگ کشورشان مجاز می‌دانند همان ۸ نفر می‌توانند در آسیا هم شرکت کنند؛ بنابراین حضور کامل خارجی‌ها منع قانونی نداشته است. اگر بگوییم بازیکنان آماده نبودند این علامت سوال به وجود می‌آید که بعد از چند هفته حضور چرا نباید بازیکنان در فرم ایده آل قرار بگیرند. اگر بگوییم بازیکنان پست‌های مشابه‌ای دارند و ۴ بازیکن در پست‌های مشابه هستند باز این علامت سوال ایجاد می‌شد که چگونه کادر فنی برای بستن تیم خوب، همگن و یکسان می‌آید و در پست‌های تهاجمی بازیکنان بسیاری می‌گیرد، اما در پست‌هایی به خصوص در خط هافبک و دفاع هنوز بازیکن قوی که بتواند نبض بازی را در دست بگیرد و یا کمربند دفاعی را محکم کند ندارد. در مجموع در ابتدا باید بگوییم که استقلال به خاطر ترکیب نامناسب خودش، نتیجه بازی را واگذار کرد. در ادامه بازی، عدم دوندگی بازیکنان، عدم پوشش تیمی و فاصله طولی استقلال بسیار زیاد بود. هر وقت استقلال می‌خواست از بالا تیم حریف را پرس کند به خاطر اینکه خط دوم و سوم فاصله زیادی با خط اول داشتند، یک پاس عمقی حریف باعث می‌شد که ۳، ۴ بازیکن استقلال از کار بیفتند. آرایش دفاعی و جایگیری نامناسب خط دفاعی استقلال در اکثر گل‌ها مشهود بود.استقلالی ها استراتژی ثابتی نداشتند و بیشتر بازیکنان سعی می‌کردند که به صورت انفرادی کار کنند تا اینکه بخواهند در اختیار تیم باشند. هر چند که خارجی‌های استقلال باید آن طور که باید و شاید کیفیت لازم را در این بازی نداشتند تا جایی که منیر الحدادی که بازیکن خوبی از لحاظ جذبش در باشگاه‌های ایران مطرح شده بود، دقیقه ۶۰ جای خود ر ا به یک بازیکن ایرانی داد. در مجموع این باخت می‌تواند زنگ خطری برای باشگاه‌های ایران باشد. استقلال برای صعود از گروهش در لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مشکل خواهد خورد. با توجه به توانمندی بازیکنان استقلال و کادر فنی که شناخت خوبی از بازیکنان دارد چه بازیکنان داخلی و چه بازیکنانی که با خواست کادر فنی خریداری شدند، آبی پوشان می‌توانند از این بن بست تاکتیکی خارج شوند به شرطی که از کیفیت کامل بازیکنان خود استفاده کنند و یا اینکه این بازی به عنوان تجربه در ذهنشان باقی بماند. وقتی که یک تیم شکست سنگینی می‌خورد باید نگاه کنیم که آنالیزور‌های تیم از حریف آنالیز خاصی نداشته است که بتواند راهکار‌های رسیدن حریف به گل را ببندد. یا اگر سریعا گل دریافت کردید چه تدبیری و چه راهکاری در ادامه بازی داشته باشید.

مقصر اصلی این شکست سنگین را کادر فنی یا بازیکنان می دانید؟

وقتی تیمی شکست سنگین می‌خورد، نمی‌توانیم بگوییم که مقصر کادر فنی و یا بازیکن است. همیشه در شکست‌ها مجموعه تیم و یا باشگاه دخیل هستند. در مجموع ما فقط کادر فنی و بازیکنان را در داخل زمین می‌بینیم و یا دروازه بان که این گل‌ها را دریافت کرده است و یا دفاعی که آخرین فردی بوده که می‌توانسته از دروازه حفاظت کند، اما متزلزل نشان داده است؛ بنابراین می‌آییم آنها را زیر ذره بین قرار می‌دهیم، اما در مجموع در یک باخت سنگین همیشه مجموعه تیم بد کار کرده است و این مجموعه می‌تواند تمام بازیکنان حتی بازیکنانی که به عنوان تعویضی وارد تیم شدند و حتی آنالیزور‌هایی که به خوبی تیم را آنالیز نکردند و یا کادر فنی و دستیاران که نتوانستند در حین بازی اطلاعات لازم به سرمربی برای بهتر شدن و یا کمتر گل خورده کمک رسانی کنند، باشند. به نظرم در این باخت سنگین، مجموعه تیم استقلال ضعیف کار کرده است و می‌تواند این مجموعه هم کادر فنی و هم بازیکنان را به صورت کلی باشند و حتی مدیریت تیم و ارگان باشگاه هم در باخت‌ها سهیم هستند. همانطور که در برد‌ها هم نمی‌توانیم بگوییم که آن گلزن سهیم بوده است و کل تیم زحمت کشیدند تا به این پیروزی دست پیدا کنند. پس در شکست‌ها هم کل تیم مقصر هستند مخصوصا در این بازی هیچ کدام از بازیکنان استقلال در حد و اندازه خوبی ظاهر نشدند تا بگوییم که فقط یکی، ۲ بازیکن و یا خط دفاعی استقلال روی اشتباهات گل خوردند، در مجموع تیم عملکرد خوبی نداشت.

عملکرد دروازه بان استقلال را در بازی با الوصل چطور ارزیابی می‌کنید؟

اگر بخواهیم عملکرد دروازه بان یک تیم در زمان شکست سنگین را مورد ارزیابی قرار بدهیم، شاید بتوانیم بگوییم آدان کمترین تقصیر را در دریافت این گل‌ها داشته است. آدان نشان داد در بازی‌های داخلی رفلکس‌ها و جایگیری‌های خوبی دارد و در برابر موقعیت‌های یک به یک خوب عمل کرده است. او بازیکن باتجربه‌ای است و در لیگ‌های اروپایی بازی کرده است. تمام گل‌هایی که رد و بدل شد کمترین تاثیر را دروازه بان داشته است. وقتی خط دفاع شما بسیار پراشتباه ظاهر می‌شود و فاصله تیمی خیلی زیاد است و خط دفاع اصلا هیچ گونه جایگیری خوبی ندارد پس دروازه بان نمی‌تواند کاری کند. مثل اینکه بگوییم گلر در ضربات پنالتی چقدر شانس دارد و می‌گویند ۹۵ درصد پنالتی زن و ۵ درصد دروازه بان شانس دارند.

تیم استقلال بازیکنان خارجی مطرحی جذب کرده است، چرا این نفرات نتوانستند گل‌های خورده را جبران کنند؟

تیم استقلال بازیکنان خوبی جذب کرده است مخصوصا مهاجم نوک که از کشور هائیتی است و یا خود منیر الحدادی که تجربه بازی در لیگ‌های معتبر دنیا را مخصوصا تیم بارسلونا را دارد، اما در مجموع این بازیکنان در پست‌های تهاجمی بازی می‌کنند و اکثر مهاجم هستند و این موضوع بستگی به توانایی کادر فنی و فلسفه‌ای که کادر باید اینها را در بازی جایگزین کند، دارد. بعضی وقت‌ها بازیکن‌ها هم پست هستند و این باعث می‌شود که همدیگررا خنثی کنند. زمانی ما ۲ بازیکن را در یک پست می‌گیریم که یک بازیکن را به عنوان یار ذخیره می‌گیریم که آن را باید کادر فنی استقلال مشخص کند که بازیکنان خارجی با آن مبالغ و خصوصیاتی که جذب کردند چرا نتوانستند در این چند بازی کارایی لازم را داشته باشند. مرحله بعدی است است که بازیکن خارجی که اسم و رسم دار باشد، اگر هم تیمی هایش با او هماهنگ نشوند در نهایت نمی توانند از توانایی او بهره خوبی ببرند. مثلا اگر نتوانند یک مهاجم را به خوبی تغذیه کنند آن مهاجم یا برای خودش موقعیت می‌سازد و یا موقعیت برایش می‌سازند. بازیکنانی که استقلال گرفته است به غیر از آسانی که خودش می‌تواند پابه توپ شود و در پست وینگر بازی کند، مهاجم نوک که جنپو و نازون بازیکنانی هستند که باید برایشان موقعیت ساخته شود. اگر خط هافبک استقلال نتواند شرایط لازم برای مهاجمان فراهم کند قطعا اسم‌ها نمی‌توانند در فوتبال گل بزنند. به قول کرایف که جمله زیبایی دارد که داشتن یک کیسه طلا در زمین و یا در دریا برای شما هیچ گونه گلی را نخواهد زد و مفهومش این است که بازیکنان گرانقیمت براساس آن قیمتشان نیست، که گلزنی می‌کنند بلکه کیفیتشان مهم است که بتوانند گلزنی کنند.

عملکرد تیم سپاهان را در بازی با الحسین اردن چطور ارزیابی می‌کنید؟

با توجه به اینکه تیم سپاهان در گروهی قرار گرفته است که قوی‌ترین تیم الحسین اردن است، اما ما نباید برابر باشگاهی از اردن به مشکل بربخوریم و یا نتیجه را واگذار کنیم. در مجموع عدم گردش توپ، عدم جابه جایی، فاصله زیاد تیمی، عقب کشیدن بیش از حد تیم این امکان را به حریف داد تا بتواند بیش از ۱۰، ۱۵ پاس در نیمه زمین سپاهان رد وبدل کند. برنامه خاصی سپاهانی‌ها نداشتند و یک بازی گردان که بتواند بازی را خوب به گردش در بیاورد و به سرعت در بیاورد نبودش در سپاهان احساس می‌شود. به نظرم نبود محمد کریمی هافبک وسط سپاهان در سیستم تیمی این تیم اصفهانی تاثیرگذاشته است. در مجموع برای صعود از این گروه که خیلی محتمل برای سپاهان می‌آمد با این کیفیت بازی می‌تواند زنگ خطری باشد که این تیم نتواند از مرحله گروهی هم صعود کند.

عملکرد تراکتور برابر تیم شباب الاهلی امارات را چطور ارزیابی می‌کنید؟

تراکتور نشان داده است که خط حمله بسیار قوی دارد و همین می‌تواند نقطه اتکا آنها در بازی‌های داخلی و هم بازی‌های آسیایی باشد. با توجه به اینکه تراکتور توانست به گل خوبی دست پیدا کند، اما در ادامه این تیم سریعتر عقب نشینی کرد و بعد از اینکه بازیکن خودشان را از دست داد، به طور کامل تحت تاثیر حریف قرار گرفته بود و سعی می‌کرد که با ضدحملات به بازی برگردد و نتیجه یک بر صفر را حفظ کند. وقتی هم بازی مساوی شد تراکتور سعی کرد که حداقل یک امتیاز را به ارمغان بیاورد. تراکتور به تیم‌های عربستانی برخورد نمی‌کند و می‌توانیم این را یک قرعه خوب برای این تیم در نظر گرفت، اما باید خیلی قوی‌تر از اینها ظاهر شود، چون تیم‌هایی مثل الدحیل، السد و نسف قارشی خیلی قوی‌تر بازی کردند. برای همین تراکتور باید ضعفی که در لیگ هم می‌تواند پاشنه آشیلش باشد که همانا خط دفاع تیمی اش هست، را ترمیم کند که بتواند امسال به عنوان تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا به دور بعد صعود کند.