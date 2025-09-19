باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب گزینه مدنظر هاشمیان در پست دفاع چپ است، تا در ادامه فصل در خط دفاع دچار مشکل نشود؛ بنابراین گمانه زنیهایی در روزهای اخیر در مورد گزینههای دفاع چپ سرخپوشان مطرح شده است، اما مدیران باشگاه با هیچ کدام از گزینهها تاکنون به توافق نرسیدند.
در حال حاضر جمال لوئیس مدافع چپ ایرلند شمالی یکی از گزینههای مدنظر هاشمیان در دفاع چپ است، که سابقه بازی در تیمهای لیگ انگلیس از جمله نوریچ و نیوکاسل را دارد.
جمال لوییس خرید احتمالی پرسپولیس فصل گذشته به دلیل مصدومیت ۱۰۰ روز از میادین دور بوده و ۱۶ بازی را از دست داده است. شنیده میشود که اگر تست پزشکی این مدافع چپ مورد قبول واقع شود در آن صورت مراحل انتقالش به پرسپولیس انجام میشود.