مسابقات لیگ برتر فوتبال با انجام ۶ دیدار امروز وارد هفته چهارم می‌شود و تیم فوتبال پرسپولیس به مصاف تیم چادر ملو می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته چهارم لیگ برتر فوتبال با انجام ۶ دیدار امروز (روز جمعه) در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود و در یکی از حساس‌ترین بازی ها، تیم فوتبال پرسپولیس به مصاف تیم چادر ملو در ورزشگاه تختی تهران می‌رود و دیدار‌های ۳ نماینده کشورمان در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا روز یکشنبه هفته آبنده برگزار می‌شود.  

چادر ملو اردکان- پرسپولیس / جمعه ساعت ۱۸:۳۰ 

 تیم فوتبال چادر ملو به خاطر آماده نبودن ورزشگاه شهید نصیری یزد مجبور شده است که از تیم پرسپولیس در ورزشگاه تختی پذیرایی کند و به نوعی جای میزبان و میهمان در این بازی عوض شده است.  

تیم‌های چادر ملو و پرسپولیس در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که هر ۲ تیم ۵ امتیازی هستند، اما تیم چادر ملو به خاطر تفاصل گل بهتر نسبت به سرخپوشان در رتبه دوم جدول رده بندی قرار گرفته است.  

تیم فوتبال پرسپولیس هفته گذشته برابر تیم فولاد در ورزشگاه شهدای قدس به تساوی یک بر یک دست یافت و این تیم هنوز نتوانسته بردی  در بازی خانگی به دست آورد و به تساوی در خانه رضایت داده است.  

با وجود اینکه تیم چادر ملو اردکان در بازی امروز میزبان است، اما پرسپولیسی‌ها با وجود میهمان بودن از حمایت تماشاگران خود  در این بازی بهره‌مند هستند و آنها قصد دارند با حمایت هواداران پرشور خود طلسم نبردن در تهران را بشکنند و با بردن این بازی به صدر جدول صعود کنند.  

در آن طرف، تیم چادر ملو اردکان امسال هم تیم شکست ناپذیری نشان داده است و این تیم توانست تیم   فولاد را در تهران شکست بدهد  و مقابل ملوان بندر انزلی و شمس آذر قزوین هم به تساوی رسید و با ۵ امتیاز در رتبه دوم جدول رده بندی قرار گرفت.  

شاگردان سعید اخباری می‌خواهند که روند شکست ناپذیری خود را برابر تیم پرسپولیس ادامه بدهند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران پرشور سرخپوش دارند.  

سرژ اوریه و محمد عمری به دلیل مصدومیت غایب هستند و همانند بازی‌های گذشته نمی‌توانند پرسپولیس را در این بازی همراهی کنند. همچنین افشین پیروانی سرپرست پرسپولیس هم به علت محرومیت نمی‌تواند روی نیمکت تیمش در بازی امروز بنشیند.  

 سرخپوشان پایتخت تا به حال ۲  بار با چادرملو دیدار داشته که هر ۲ بازی  را یک بر صفر برده است.  

مس رفسنجان- شمس آذر قزوین/ جمعه ساعت ۱۸:۱۵ 

تیم مس رفسنجان نتایج خوبی در ۳ بازی ابتدایی فصل اخیر کسب نکرده است و با ۲ باخت و یک مساوی و کسب یک امتیاز در رتبه چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفته است.   

شاگردان رسول خطیبی می‌خواهند که با بردن تیم شمس آذر قزوین اولین پیروزی خود در فصل جاری را به دست آورند تا از وضعیت بحرانی خارج شوند و وضعیت خود را در جدول رده بندی سروسامان بدهند.  

در آن طرف، تیم شمس آذر قزوین ۳ مساوی کسب کرده است و در حسرت برد به سر می‌برد. این تیم به خاطر نگرفتن مجوز حرفه‌ای با ۳ امتیاز منفی لیگ را شروع کرد و اکنون بدون امتیاز در رتبه پانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.  

به هر حال باید دید کدامیک از این ۲ تیم می‌تواند  اولین برد خود را در لیگ برتر فوتبال به دست آورد.  

آلومینیوم اراک - استقلال خوزستان/ جمعه ساعت ۱۸:۳۰ 

تیم فوتبال آلومینیوم اراک در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و  با ۳ باخت متوالی و بدون امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارد.  

شاگردان مجتبی حسینی به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی برابر استقلال خوزستان هستند تا اولین برد خود را در فصل جاری به دست آورند و از انتهای جدول فرار کنند.  

در آن طرف، تیم فوتبال استقلال خوزستان هفته گذشته دست به کار بزرگی زد و تیم استقلال را با همه ستاره‌ها و بازیکنان مطرح خارجی اش شکست داد و با ۲ امتیاز در رتبه دهم جدول رده بندی قرار گرفته است.  

شاگردان امیر  خلیفه اصل  با پیروزی برابر تیم همنام تهرانی خود روحیه شان افزایش یافته است و با انگیزه بالا به مصاف تیم آلومینیوم می‌روند تا روند برد‌های خود را ادامه بدهند.  

فجرشهید سپاسی- ذوب آهن/ جمعه ساعت ۱۹

تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز که امسال به لیگ برتر فوتبال آمده است،   در فصل جاری عملکرد فوق العاده‌ای داشته  و ۲ مساوی و یک برد کسب کرده و شکستی را متحمل نشده است.  

شاگردان پیروز قربانی با حمایت هواداران شیرازی قصد دارند ۳ امتیاز بازی خانگی را کسب کنند تا همچنان به روند شکست ناپذیری خود ادامه بدهند و دل هواداران را شاد کنند.  

در آن طرف، تیم ذوب آهن با هدایت قاسم حدادی فر نتایج خوبی در فصل جاری گرفته است و با ۴ امتیاز در رتبه هفتم جدول رده بندی قرار دارد.  

سبزپوشان اصفهانی می‌خواهند دست پر به اصفهان برگردند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران پرشور شیرازی پیش رو دارند.  

تقابل پیروز قربانی و قاسم حدادی فر مربیان جوان در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.  

ملوان بندر انزلی- گل گهر سیرجان/ جمعه ساعت ۱۹

تیم فوتبال ملوان بندر انزلی هفته گذشته برابر تیم چادر ملو به تساوی بدون گل دست یافت و با ۵ امتیاز در جایگاه پنجم جدول رده بندی قرار گرفته است.  

شاگردان مازیار زارع  با حمایت هواداران خود می‌خواهند ۳ امتیاز بازی خانگی را برابر تیم گل گهر بگیرند تا شانس صدرنشینی خود  در لیگ برتر فوتبال را افزایش بدهند.   

در آن طرف، تیم گل گهر سیرجان در یک بازی جنجالی توانست یک امتیاز از تیم سپاهان مدعی قهرمانی بگیرد و با ۴ امتیاز در رتبه نهم جدول رده بندی قرار بگیرد.  

مازیار زارع و مهدی تارتار از قضاوت داوران رضایت ندارند و حتی تارتار می‌گوید اگر اشتباهات داوری نبود تیمش به‌جای قرارگرفتن در  رده نهم، اکنون در رده دوم جدول بود.

فولاد - خیبر خرم آباد/ جمعه ساعت ۲۰:۳۰

تیم فولاد خوزستان هفته گذشته توانست تیم پرسپولیس را جلوی هوادارانش متوقف کند و با امتیاز به اهواز برگردد و نوار ۳ باخت متوالی خود را قطع کند.  

شاگردان یحیی گل محمدی با حمایت هواداران خونگرم اهوازی می‌خواهند برابر تیم خیبر خرم آباد به برتری برسند تا اولین برد خود را با حضور طرفداران خود جشن بگیرند.  

در آن طرف، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که تیم خیبر خرم آباد بالاتر از تیم‌های مدعی قهرمانی با ۷ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار بگیرد.  

شاگردان سید مهدی رحمتی می‌خواهند به روند شکست ناپذیری خود ادامه بدهند، اما کار سختی مقابل هواداران خونگرم اهوازی دارند.  

تقابل سید مهدی رحمتی  و یحیی گل محمدی مربیان استقلالی و پرسپولیس در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.  

برنامه دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال 

 یکشنبه ۳۰ شهریور ماه 

استقلال - پیکان، ساعت ۱۸، ورزشگاه تختی تهران

سپاهان اصفهان - تراکتور تبریز، ساعت ۲۰، ورزشگاه نقش جهان اصفهان

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال فولاد خوزستان ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
تصمیم جنجالی سپاهان برای دیدار مقابل تراکتور
حذف میلاد محمدی از تیم ملی فوتبال به دلیل تقاضای غرامت؟
اعلام اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر
هاشمیان:
‌می‌خواهم میراث خوبی برای پرسپولیس به جا بگذارم/ ما در عمل سعی می‌کنیم قهرمان شویم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه روز سوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان
انتقاد تند منصوریان از بازیکنان استقلال
شافعی: ظرف مربیگری هاشمیان به تدریج لبریز می‌شود/ سردرگمی تاکتیکی در پرسپولیس بیداد می‌کند
صدای کریم باقری هم در آمد: مسئولان در خواب هستند
زوج ال‌کعبی و طارمی، گزینه مِندیلیبار برای دربی یونان
تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم قهرمان جهان شد
استقلال آماده مصاف با پیکان؛ دفاع مصدوم همچنان غایب
خط دفاع استقلال زیر ذره‌بین؛ آدان همچنان دروازه‌بان اصلی
علی منصوریان برای استقلال نسخه پیچید
وحید هاشمیان ستاره‌ها را نمی‌بیند
آخرین اخبار
سعید اسماعیلی حریف صربستانی را شکست داد
دانیال سهرابی به شانس مجدد راه یافت
تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم قهرمان جهان شد
مهمدی در نخستین مبارزه به پیروزی رسید
اعلام نظر سرپرست کمیته داوران درباره قضاوت بازی‌های جمعه شب در لیگ برتر
تیکه سنگین بازیکن پیشین پرسپولیس به مدیران ورزش کشور
عارف آقاسی عذر خواهی کرد
تصمیم جنجالی سپاهان برای دیدار مقابل تراکتور
تمجید فدراسیون جهانی اسکیت از مدال آوری ملی پوش ایران در مسابقات جهانی
مجلس پرسپولیسی‌ها را خواست
خانزاده: تیم ایران از فشار مرحله مقدماتی خارج شد/ عذرخواهی می‌کنم که بازی‌ها با استرس زیاد بود
خط دفاع استقلال زیر ذره‌بین؛ آدان همچنان دروازه‌بان اصلی
برترین‌های مسابقات موج سواری کاپ آزاد کشور معرفی شدند
علی منصوریان برای استقلال نسخه پیچید
کنعانی‌زادگان: تیم ما خوب و یکدل است
ثبت نام برای خرید بلیت‌های المپیک آغاز شد
صدای کریم باقری هم در آمد: مسئولان در خواب هستند
عذرخواهی مدیرکل ورزش و جوانان فارس و تأکید بر برخورد قانونی با مقصران حادثه ورزشگاه پارس
مسابقات تنیس روی میز فیدر ترکیه؛ مدال برنز دختر ایرانی قطعی شد
استقلال آماده مصاف با پیکان؛ دفاع مصدوم همچنان غایب
زوج ال‌کعبی و طارمی، گزینه مِندیلیبار برای دربی یونان
وحید هاشمیان ستاره‌ها را نمی‌بیند
معرفی نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت و اینلاین فری استایل
شافعی: ظرف مربیگری هاشمیان به تدریج لبریز می‌شود/ سردرگمی تاکتیکی در پرسپولیس بیداد می‌کند
برنامه روز سوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان
انتقاد تند منصوریان از بازیکنان استقلال
پیروزی فولاد و ملوان/ مس رفسنجان و شمس آذر در حسرت پیروزی
باقری: مسئولان نمی‌توانند فوتبال را تعطیل کنند
پیروزی تیم فوتسال جوانان ایران مقابل روسیه با طعم کامبک
بازی در آسفالت بهتر از چمن تختی است/ شعار علیه هاشمیان داده نشد