باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ حسین پیرموذن در نشست با سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو، با اشاره به اینکه موضوع راه‌اندازی بارانداز لجستیکی و احداث شهرک صنعتی مشترک ایران و آذربایجان در منطقه آزاد تجاری-صنعتی بیله‌سوار جزو مصوبات سفر اخیر رئیس‌جمهور به باکو بود، بر پیگیری اجرای این مصوبات تاکید کرد و گفت: در جریان سفر رئیس‌جمهور به جمهوری آذربایجان، موضوع ایجاد بارانداز و شهرک صنعتی مشترک بین دو کشور مطرح شد و در این راستا، آقای الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، به هیأتی دستور داد تا این مسئله را مورد بررسی قرار دهند؛ با این حال، آذربایجان در مذاکرات و تنظیم توافق‌نامه‌ها بسیار توانمند و حرفه‌ای عمل می‌کند؛ اما در زمینه اجرای عملی پروژه‌ها، روند پیشرفت به نسبت کند و با احتیاط پیش می‌رود که نیازمند پیگیری است.

وی با اشاره به تاکید مسئولان استان اردبیل بر تکمیل زیرساخت‌های منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل، گفت: معافیت‌های مالیاتی، تسهیل در واردات و صادرات کالا‌ها، امنیت بازگشت سرمایه، دسترسی آسان به بازارهای بین‌المللی و مزایای متعدد دیگر از جمله عواملی هستند که پیگیری برای ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و آذربایجان را برای پاسخگویی به تقاضای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در منطقه آزاد اردبیل ضرورت می‌بخشد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان با تاکید بر اینکه ارزش و اعتبار کمیسیون‌ها در تعهدات و مصوبات آن است، اظهار کرد: این دو موضوع از جمله موارد مهمی است که طی سال‌های گذشته در قالب مصوبات کمیسیون مشترک میان دو کشور مورد توافق قرار گرفته است. با این حال، تحقق این مصوبات در مقاطع مختلف و شرایط خاصی همچون تنش میان آذربایجان و ارمنستان با چالش‌هایی مواجه و موجب رکود این طرح‌ها و توقف در اجرای آنها شده است که اکنون اما، با سفر رئیس‌جمهور کشورمان به جمهوری آذربایجان و تحولاتی که در زمینه بهبود روابط دو کشور شکل گرفته، زمان آن فرا رسیده است که این موارد مهم با عزم جدی طرفین به مرحله اجرا برسند.

وی گفت: پیشنهاد اختصاص ۵۰ درصد از اراضی ایران و ۵۰ درصد دیگر از اراضی آذربایجان برای احداث شهرک صنعتی مشترک مطرح است که در صورت قطعیت این موضوع ما نیز در استان اردبیل آمادگی کامل داریم تا تمامی زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق و گاز را با دانش و تخصص بالا، به صورت حرفه‌ای طراحی و ارائه دهیم.

پیرموذن در ادامه، راه‌اندازی خط آهن اردبیل-باکو را نقطه عطفی در توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان دانست و افزود: این اتصال ریلی می‌تواند مسیر صادرات به روسیه را هموارتر و به نسبت قابل توجهی هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد، از سوی دیگر ایجاد چنین زیرساختی نه تنها فرصت‌های اقتصادی جدیدی به همراه دارد، بلکه می‌تواند تعاملات بین‌المللی منطقه را نیز تقویت کند که رایزنی‌های لازم را می‌طلبد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان ضمن تقدیر از سفیر ایران در جمهوری آذربایجان اظهار کرد: زمان انتظار کامیون‌های تجاری در صف مرزها از یک هفته به ۴۸ ساعت کاهش یافته است که در صورت عملیاتی شدن فعالیت گمرک‌ها به صورت شبانه‌روزی بر اساس توافق با کمیسیون مشترک امیدواریم تعداد کامیون‌های خروجی از مرز بیله‌سوار از ۲۲۰ کامیون افزایش یابد.

پیرموذن با اشاره به تراز تجاری ایران و آذربایجان، گفت: روش‌های سنتی تجارت خارجی نه‌تنها کمکی به افزایش صادرات نمی‌کنند بلکه باعث می‌شوند بخش زیادی از منابع مالی صرف تغییرات نرخ ارز شود، این در حالی است که با تقویت روابط تجاری، بازنگری و اصلاح رویکردهای سنتی، می‌توان مسیر تازه‌ای را ایجاد کرد که هم به افزایش حجم وزنی صادرات و هم به رشد درآمد‌ها منجر شود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان در پایان از برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان با حضور شاهین مصطفی اف رئیس کمیسیون و معاون نخست وزیر آذربایجان، هفته آینده در تهران خبر داد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران