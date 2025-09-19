نابغه کشتی فرنگی ایران به تمجید از عملکرد و اخلاق شیرشاه پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی فرنگی ایران در روز نخست مسابقات قهرمانی جهان فراتر از تصورات ظاهر شد و با سه فینالیست و حضور در یک رده‌بندی عملا نشان داد که برای سکوی قهرمانی به زاگرب گام گذاشته است.

برای تیم ملی کشتی ایران پیام حمدی، غلامرضا فرخی و امین میرزازاده به فینال رسیدند و علیرضا عبدولی برای مدال برنز تلاش می‌کند.

غلامرضا فرخی که از وی به عنوان پدیده کشتی ایران و جهان یاد می‌شود، با شکست محمدعلی گرایی قهرمان جهان به دوبنده تیم ملی رسید و انتظار می‌رود مدال طلای وزن ۸۲ کیلوگرم را از آن خود کند.

فرخی بار‌ها در مصاحبه‌ها خود اعلام کرده که عاشق حسن یزدانی و سبک کشتی او است و حتی برای تماشا کردن تمرینات این قهرمان، برخی از امورات و کار‌های خود را کنار می‌گذارد.

برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
سلام نظامی پژمان درستکار پس از قهرمانی ایران
عموزاد: یک سال منتظر این لحظه بودم/ مدالم را با افتخار به مردم عزیز ایران تقدیم می کنم
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
غلامرضا فرخی: قول قهرمانی به مادرم داده‌ام + فیلم
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
علیپور: ذوب‌آهن به دلیل بدهی کنار گذاشته شد/ لیگ بسکتبال امسال قابل پیش‌بینی نیست
فودن: هالند بی نظیر است
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
غلامرضا فرخی: قول قهرمانی به مادرم داده‌ام + فیلم
به‌نژاد در رتبه دوم بهترین پاسور مرحله مقدماتی قرار گرفت
۱۶ تیم مرحله یک هشتم مشخص شدند/ حذف برزیل کار ایران را آسانتر کرد
صعود مقتدرانه دختران بسکتبالیست ایرانی به فینال کاپ آسیا ۲۰۲۵
اختصاص ۲ هزار متر زمین در مجموعه آزادی به فدراسیون شمشیربازی
برزیل و فرانسه مدعیان قهرمانی حذف شدند
امین میرزازاده سومین فینالیست ایران شد + فیلم
غلامرضا فرخی مقتدرانه فینالیست شد + فیلم
علیرضا عبدولی در صعود به فینال ناکام ماند + فیلم
شگفتی کامل شد/ پیام احمدی به دیدار فینال راه یافت + فیلم
لحظه‌ای که ویدیوچک به داد ایران رسید + فیلم
شکست در ست پنجم دردناک بود
حاجی‌پور: خدا را شکر شرمنده مردم نشدیم/ فیلیپین از شرایط میزبانی به خوبی استفاده کرد
جدال ایران و فیلیپین بی نظیر بود
خانزاده و حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکنان دیدار ایران و فیلیپین
پیاتزا: جدال سختی مقابل فیلیپین داشتیم/ بازیکنان با قلب خود بازی کردند
علیرضا عبدولی هم به نیمه نهایی رسید + فیلم
راهیابی ۳ فرنگی کار ایرانی به نیمه نهایی رقابت‌های جهانی