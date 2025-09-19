نابغه کشتی فرنگی ایران به تمجید از عملکرد و اخلاق شیرشاه پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی فرنگی ایران در روز نخست مسابقات قهرمانی جهان فراتر از تصورات ظاهر شد و با سه فینالیست و حضور در یک ردهبندی عملا نشان داد که برای سکوی قهرمانی به زاگرب گام گذاشته است.
برای تیم ملی کشتی ایران پیام حمدی، غلامرضا فرخی و امین میرزازاده به فینال رسیدند و علیرضا عبدولی برای مدال برنز تلاش میکند.
غلامرضا فرخی که از وی به عنوان پدیده کشتی ایران و جهان یاد میشود، با شکست محمدعلی گرایی قهرمان جهان به دوبنده تیم ملی رسید و انتظار میرود مدال طلای وزن ۸۲ کیلوگرم را از آن خود کند.
فرخی بارها در مصاحبهها خود اعلام کرده که عاشق حسن یزدانی و سبک کشتی او است و حتی برای تماشا کردن تمرینات این قهرمان، برخی از امورات و کارهای خود را کنار میگذارد.