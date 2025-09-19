رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای سیاست‌های تنظیم بازار برای آرام‌سازی قیمت مرغ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بابک مومنی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، پروتئین سفید و گوشت مرغ را یکی از اقلام مهم و کالا‌های اساسی در سبد خانوار ایرانی دانست و گفت: مسلماً آثار ناشی از تغییر قیمت تا زمانی که میزان تولید در اندازه‌های کشور باشد، می‌تواند قیمت را در سراسر کشور متأثر کند.

او مهم‌ترین راهکار را اعمال سیاست‌های تنظیم بازار و تلاش در میان‌مدت برای افزایش تولید عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به برگزاری جلسه با وزیر جهاد کشاورزی و روسای سازمان‌های جهاد استان‌ها در هفته گذشته، افزود: سیاست‌های لازم برای آرامش‌بخشی به بازار در این جلسه اتخاذ شد.

مومنی با بیان اینکه مازندران در کنار ۶ استان دیگر، تأمین‌کننده اصلی امنیت پروتئین پایتخت است، گفت: با سیاست‌های اعمال‌شده توسط تیم اقتصادی استان، حجم نوسانات قیمت در مازندران کمتر از سایر استان‌ها بوده است.

او افزود: به خاطر قیمت پروتئین قرمز و شرایط دسترسی به آن، از مردم شریف استان عذرخواهی می‌کنم، اما در خصوص پروتئین سفید باید شرایطی فراهم کنیم که با توجه به رشد تقاضا، حتماً بتوانیم سیاست‌های تنظیم بازار را اعمال کنیم.

مومنی به چند راهبرد اساسی برای مدیریت بازار اشاره کرد و گفت: از جامعه تولید خواسته‌ایم مرغ در مدت زمان قانونی تعین شده از مرغداری خارج شود. همچنین عرضه مرغ منجمد در سراسر استان بدون محدودیت آغاز شده و قیمت آن به عنوان مرغ تنظیم بازار، ثابت و ۹۰ هزار تومان در تمام شهرستان‌ها است.

او در پایان با تأکید بر ثابت ماندن قیمت نهاده‌های دامی طبق دستور مقام عالی وزارت، افزود: نگران برخی تخلفات هستیم که آنها را به صورت جدی از سوی شرکت‌های عرضه‌کننده پیگیری می‌کنیم و سیاست‌های تسهیلات کشاورزی نیز در پیش داریم.

منبع:جهاد کشاورزی مازندران

برچسب ها: قیمت مرغ ، تولید مرغ
