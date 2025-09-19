موتورسواران رکوردار حوادث ناگوار پایتخت/ ۱۷۰ نفر تصادفات فوتی در شش ماهه اخیر

در حالی که آمار تصادفات فوتی موتورسواران در پایتخت طی نیمه اول سال ۱۴۰۴ به ۱۷۰ نفر رسیده است، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با ابراز نگرانی از روند افزایشی این حوادث، موتورسواران را بیشترین قربانیان تصادفات در پایتخت معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر با اشاره به آمار نگران‌کننده تصادفات موتورسیکلت‌سواران در پایتخت طی شش‌ماهه نخست سال جاری، گفت: ۱۷۰ نفر از موتورسواران در اثر تصادفات جان خود را از دست داده‌اند و موتورسیکلت‌سواران ۴۷ درصد از کل فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی در تهران را به خود اختصاص داده‌اند که این آمار بسیار هشدار دهنده است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به آمار تصادفات در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در این بازه زمانی، ۱۳۴ نفر از موتورسیکلت‌سواران در اثر تصادفات جان باختند که این رقم معادل ۴۲ درصد از کل فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی در پایتخت است.

وی با اشاره به آمار سالانه تصادفات فوتی در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در مجموع، ۲۷۴ نفر موتورسوار در تهران جان خود را در اثر تصادفات از دست داده‌اند که این رقم ۴۴ درصد از کل فوتی‌های تصادفات رانندگی در پایتخت را شامل می‌شود.

سرهنگ کشیر افزود: موتورسیکلت وسیله‌ای ناایمن است و موتورسواران بیش از سایر کاربران ترافیک در معرض خطر هستند.

وی با تأکید بر استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و ترک‌نشین، افزود: ۸۰ درصد فوتی‌های موتورسواران در پایتخت ناشی از ضربه به سر است. همچنین با آغاز نیمه دوم سال و بارش‌های فصلی، لغزندگی معابر خطر تصادف را افزایش می‌دهد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، از پدرانی که فرزندان خود را با موتورسیکلت به مدرسه می‌برند خواست تا ضمن رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، حتماً از کلاه ایمنی برای خود و فرزندشان استفاده کنند.

برچسب ها: حوادث ناگوار ، موتورسواران ، تصادف رانندگی
خبرهای مرتبط
وقوع دو فقره تصادف مرگبار در جاده‌ها و فوت ۱۱ نفر
تصادف زنجیره‌ای در اتوبان تهران–ساوه؛ ۹ نفر مصدوم شدند
برخورد سه دستگاه خودرو در کرج؛ ۸ نفر مصدوم شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۹۷ درصد جریمه‌های اشتباهی رانندگان، رد می‌شوند
توصیه‌های پلیس برای پیشگیری از سرقت موبایل در معابر عمومی
تصادف زنجیره‌ای در محور فیروزکوه / ۹ نفر مصدوم شدند
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمالی/ مسیر‌ها یک‌طرفه می‌شوند
شبکه توزیع برنج در تهران بزودی ساماندهی می‌شود
بازگشائی گره های کور ترافیکی محور زندیه به میرهاشم در محله یافت آباد
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
موتورسواران رکوردار حوادث ناگوار پایتخت/ ۱۷۰ نفر تصادفات فوتی در شش ماهه اخیر
آخرین اخبار
موتورسواران رکوردار حوادث ناگوار پایتخت/ ۱۷۰ نفر تصادفات فوتی در شش ماهه اخیر
توصیه‌های پلیس برای پیشگیری از سرقت موبایل در معابر عمومی
تصادف زنجیره‌ای در محور فیروزکوه / ۹ نفر مصدوم شدند
بازگشائی گره های کور ترافیکی محور زندیه به میرهاشم در محله یافت آباد
شبکه توزیع برنج در تهران بزودی ساماندهی می‌شود
۹۷ درصد جریمه‌های اشتباهی رانندگان، رد می‌شوند
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمالی/ مسیر‌ها یک‌طرفه می‌شوند
شیوه‌های نوین کلاهبرداری اینترنتی؛ از وام‌های جعلی تا نفوذ به پیام‌رسان‌ها
دستور رئیس پلیس راهور برای شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی جانبازان
هشدار وقوع سیلاب در استان‌های شمال کشور؛ آماده‌باش نیرو‌های امدادی
کشف خودوری ۲۵۰ میلیاردی قاچاق در شمال تهران
کشف جرثقیل و گیربکس قاچاق به ارزش ۹۵ میلیارد در جنوب شرق تهران
عملیات غافلگیر کننده پلیس و نیمه تمام ماندن نقشه سارقان
سهم ۳۵ درصدی شهریور از سفر‌های تابستانی/ خطای انسانی عامل ۸۶ درصد تصادفات