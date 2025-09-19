موتورسواران رکوردار حوادث ناگوار پایتخت/ ۱۷۰ نفر تصادفات فوتی در شش ماهه اخیر

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر با اشاره به آمار نگرانکننده تصادفات موتورسیکلتسواران در پایتخت طی ششماهه نخست سال جاری، گفت: ۱۷۰ نفر از موتورسواران در اثر تصادفات جان خود را از دست دادهاند و موتورسیکلتسواران ۴۷ درصد از کل فوتیهای ناشی از تصادفات رانندگی در تهران را به خود اختصاص دادهاند که این آمار بسیار هشدار دهنده است.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به آمار تصادفات در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در این بازه زمانی، ۱۳۴ نفر از موتورسیکلتسواران در اثر تصادفات جان باختند که این رقم معادل ۴۲ درصد از کل فوتیهای ناشی از حوادث رانندگی در پایتخت است.
وی با اشاره به آمار سالانه تصادفات فوتی در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در مجموع، ۲۷۴ نفر موتورسوار در تهران جان خود را در اثر تصادفات از دست دادهاند که این رقم ۴۴ درصد از کل فوتیهای تصادفات رانندگی در پایتخت را شامل میشود.
سرهنگ کشیر افزود: موتورسیکلت وسیلهای ناایمن است و موتورسواران بیش از سایر کاربران ترافیک در معرض خطر هستند.
وی با تأکید بر استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و ترکنشین، افزود: ۸۰ درصد فوتیهای موتورسواران در پایتخت ناشی از ضربه به سر است. همچنین با آغاز نیمه دوم سال و بارشهای فصلی، لغزندگی معابر خطر تصادف را افزایش میدهد.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، از پدرانی که فرزندان خود را با موتورسیکلت به مدرسه میبرند خواست تا ضمن رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، حتماً از کلاه ایمنی برای خود و فرزندشان استفاده کنند.