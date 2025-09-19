باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال سه به سه آقایان در دومین روز از رقابت‌های جام جهانی زیر ۲۳ سال ۲۰۲۵ چین از ساعت ۶:۴۵ به مصاف کرواسی و از ساعت ۹:۱۵ مقابل آلمان به میدان رفت.

ملی‌پوشان کشورمان در دیدار نخست مقابل کرواسی ۲۱ بر ۱۶ شکست خوردند و در دومین دیدار برابر آلمان با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ این دیدار را واگذار کردند.

تیم ملی ایران در روز نخست این رقابت‌ها در دیدار مقابل لیتوانی با نتیجه ۱۷ بر ۱۵ مغلوب شد و در دومین دیدار خود برابر لهستان با نتیجه ۲۱ بر ۲۰ این دیدار را واگذار کرد.

اسامی ملی‌پوشان حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

پیتر گریگوریان، امیر حسین یازرلو، سید محمد غفاری و علیرضا شریفی

مسعود عماری و آرمین سلیمان‌زاده به عنوان کادر این تیم را همراهی می‌کنند.