تیم ملی بسکتبال سه به سه آقایان ایران در دومین روز از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۵ زیر ۲۳ سال چین به مصاف کرواسی و آلمان رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال سه به سه آقایان در دومین روز از رقابت‌های جام جهانی زیر ۲۳ سال ۲۰۲۵ چین از ساعت ۶:۴۵ به مصاف کرواسی و از ساعت ۹:۱۵ مقابل آلمان به میدان رفت.

ملی‌پوشان کشورمان در دیدار نخست مقابل کرواسی ۲۱ بر ۱۶ شکست خوردند و در دومین دیدار برابر آلمان با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ این دیدار را واگذار کردند.

تیم ملی ایران در روز نخست این رقابت‌ها در دیدار مقابل لیتوانی با نتیجه ۱۷ بر ۱۵ مغلوب شد و در دومین دیدار خود برابر لهستان با نتیجه ۲۱ بر ۲۰ این دیدار را واگذار کرد.

اسامی ملی‌پوشان حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

پیتر گریگوریان، امیر حسین یازرلو، سید محمد غفاری و علیرضا شریفی

مسعود عماری و آرمین سلیمان‌زاده به عنوان کادر این تیم را همراهی می‌کنند.

برچسب ها: تیم ملی بسکتبال سه نفره ، بسکتبال سه نفره
خبرهای مرتبط
رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۵؛
تیم ملی بسکتبال سه نفره مقابل لهستان شکست خورد
پخش دیدار جوانان بسکتبال ایران مقابل لهستان
شکست تیم ملی بسکتبال سه نفره در اولین گام جام جهانی چین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
توصیف پدیده کشتی جهان از حسن یزدانی
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
آخرین اخبار
اعتراف ستاره نیوکاسل: بارسلونا بهترین تیمی است که دیده‌ام
پایان کار تیم ملی بسکتبال سه به سه زیر ۲۳ سال در جام جهانی
رشفورد: با بارسلونا اوج می‌گیرم
گواردیولا: کار کونته اعجاب انگیز است/ هالند برتری بزرگی به ما می‌دهد
کونته: ۱۰ نفره شدن ما بازی را خراب کرد
فغانی ال کلاسیکوی عربستان را قضاوت می‌کند
واکنش فلیک به شروع خوب بارسلونا در اروپا
توصیف پدیده کشتی جهان از حسن یزدانی
حاشیه‌ای بر آیین‌نامه جدید فیرپلی مالی باشگاه‌های فوتبال؛ شفافیت کاغذی!
تیم‌ملی پاراتیروکمان راهی کشور کره‌جنوبی شد
علیپور: ذوب‌آهن به دلیل بدهی کنار گذاشته شد/ لیگ بسکتبال امسال قابل پیش‌بینی نیست
فودن: هالند بی نظیر است
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
غلامرضا فرخی: قول قهرمانی به مادرم داده‌ام + فیلم
به‌نژاد در رتبه دوم بهترین پاسور مرحله مقدماتی قرار گرفت
۱۶ تیم مرحله یک هشتم مشخص شدند/ حذف برزیل کار ایران را آسانتر کرد
صعود مقتدرانه دختران بسکتبالیست ایرانی به فینال کاپ آسیا ۲۰۲۵
اختصاص ۲ هزار متر زمین در مجموعه آزادی به فدراسیون شمشیربازی
برزیل و فرانسه مدعیان قهرمانی حذف شدند
امین میرزازاده سومین فینالیست ایران شد + فیلم
غلامرضا فرخی مقتدرانه فینالیست شد + فیلم