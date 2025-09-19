باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ـ ۲۸ شهریور ماه ـ از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش میرود.
در میز سینمای ایران، امیر قادری و رامتین شهبازی فیلم سینمایی «آدمفروش» ساخته محمود کلاری را نقد میکنند.
پرونده ویژه این قسمت از برنامه «اسکار، از دیروز تا امروز» نام دارد و با حضور سعید مستغاثی برگزار میشود.
آرش خوشخو و رضا صدیق نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم «ماموریت غیرممکن: روزشمار نهایی» میپردازند.
برنامه سینمایی «هفت» به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی جمعه شبها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش میرود.