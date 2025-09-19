گلزن نیوکاسل در دیدار برابر بارسلونا به ستایش از شاگردان فلیک پرداخت و تاکید کرد که "بلوگرانا" بهترین تیمی است که با آن بازی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارسلونا در هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا قرعه بسیار سختی داشت. شاگردان فلیک در ورزشگاه خانگی نیوکاسل به میدان رفتند و موفق شدند که با درخشش رشفورد با نتیجه ۲ بر ۱ به پیروزی برسند و سه امتیاز را در بازی نخست کسب کنند.

آنتونی گوردون زننده تک گل نیوکاسل در این بازی بود.

او بعد از بازی به ستایش از بارسلونا پرداخت و گفت: شیوه مالکیت توپ آنها برای من تجربه آموزنده‌ای بود. ما در انگلیس با چنین سبکی رو‌به‌رو نمی‌شویم، حداقل نه در این سطح. بارسلونا بهترین تیمی است که مقابل آن قرار گرفته‌ام. برخی حرکات در خط میانی آنها در سطح بسیار بالایی بود.

گوردون ادامه داد: البته ناراحت هستیم، چون نمی‌خواهیم فکر کنیم که باخت از بارسلونا امری عادی است. این طبیعت ما نیست. فرصت‌های بهتری داشتیم، اما به اندازه کافی قاطع نبودیم.

او در پایان گفت: آنها گل‌های زیبایی زدند ولی ما هم به خودمان می‌بالیم. بارسلونا در حال حاضر یکی از سه تیم برتر جهان است با این حال ما هم بازی خوب و قوی ارائه دادیم.

برچسب ها: بارسلونا ، لیگ قهرمانان اروپا ، نیوکاسل
خبرهای مرتبط
گواردیولا: کار کونته اعجاب انگیز است/ هالند برتری بزرگی به ما می‌دهد
رشفورد: با بارسلونا اوج می‌گیرم
کونته: ۱۰ نفره شدن ما بازی را خراب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
توصیف پدیده کشتی جهان از حسن یزدانی
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
آخرین اخبار
اعتراف ستاره نیوکاسل: بارسلونا بهترین تیمی است که دیده‌ام
پایان کار تیم ملی بسکتبال سه به سه زیر ۲۳ سال در جام جهانی
رشفورد: با بارسلونا اوج می‌گیرم
گواردیولا: کار کونته اعجاب انگیز است/ هالند برتری بزرگی به ما می‌دهد
کونته: ۱۰ نفره شدن ما بازی را خراب کرد
فغانی ال کلاسیکوی عربستان را قضاوت می‌کند
واکنش فلیک به شروع خوب بارسلونا در اروپا
توصیف پدیده کشتی جهان از حسن یزدانی
حاشیه‌ای بر آیین‌نامه جدید فیرپلی مالی باشگاه‌های فوتبال؛ شفافیت کاغذی!
تیم‌ملی پاراتیروکمان راهی کشور کره‌جنوبی شد
علیپور: ذوب‌آهن به دلیل بدهی کنار گذاشته شد/ لیگ بسکتبال امسال قابل پیش‌بینی نیست
فودن: هالند بی نظیر است
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
غلامرضا فرخی: قول قهرمانی به مادرم داده‌ام + فیلم
به‌نژاد در رتبه دوم بهترین پاسور مرحله مقدماتی قرار گرفت
۱۶ تیم مرحله یک هشتم مشخص شدند/ حذف برزیل کار ایران را آسانتر کرد
صعود مقتدرانه دختران بسکتبالیست ایرانی به فینال کاپ آسیا ۲۰۲۵
اختصاص ۲ هزار متر زمین در مجموعه آزادی به فدراسیون شمشیربازی
برزیل و فرانسه مدعیان قهرمانی حذف شدند
امین میرزازاده سومین فینالیست ایران شد + فیلم
غلامرضا فرخی مقتدرانه فینالیست شد + فیلم