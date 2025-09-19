گلزن نیوکاسل در دیدار برابر بارسلونا به ستایش از شاگردان فلیک پرداخت و تاکید کرد که "بلوگرانا" بهترین تیمی است که با آن بازی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارسلونا در هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا قرعه بسیار سختی داشت. شاگردان فلیک در ورزشگاه خانگی نیوکاسل به میدان رفتند و موفق شدند که با درخشش رشفورد با نتیجه ۲ بر ۱ به پیروزی برسند و سه امتیاز را در بازی نخست کسب کنند.

آنتونی گوردون زننده تک گل نیوکاسل در این بازی بود.

او بعد از بازی به ستایش از بارسلونا پرداخت و گفت: شیوه مالکیت توپ آنها برای من تجربه آموزنده‌ای بود. ما در انگلیس با چنین سبکی رو‌به‌رو نمی‌شویم، حداقل نه در این سطح. بارسلونا بهترین تیمی است که مقابل آن قرار گرفته‌ام. برخی حرکات در خط میانی آنها در سطح بسیار بالایی بود.

گوردون ادامه داد: البته ناراحت هستیم، چون نمی‌خواهیم فکر کنیم که باخت از بارسلونا امری عادی است. این طبیعت ما نیست. فرصت‌های بهتری داشتیم، اما به اندازه کافی قاطع نبودیم.

او در پایان گفت: آنها گل‌های زیبایی زدند ولی ما هم به خودمان می‌بالیم. بارسلونا در حال حاضر یکی از سه تیم برتر جهان است با این حال ما هم بازی خوب و قوی ارائه دادیم.