آیتالله سید احمد خاتمی در همایش "مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت" که در سالن اجتماعات گلستان شهدای اصفهان برگزار شد، با تقدیر از پیشینه علمی و فرهنگی حوزه علمیه اصفهان، اظهار کرد: اصفهان همواره مهد فرهنگ، فقه، ادبیات، کلام، فلسفه و عرفان بوده و بسیاری از شخصیتهای برجسته علمی، از جمله مرحوم آیتالله بروجردی، ریشه علمی خود را از این شهر گرفتهاند.
وی با اشاره به نقش تاریخی اصفهان در دوران دفاع مقدس، گفت: استان اصفهان افتخارات بینظیری آفرید؛ از جمله تشییع ۳۷۰ شهید در یک روز و تقدیم نزدیک به ۱۰ درصد از شهدای مقاومت ۱۲ روزه که این افتخارات، برگ زرینی در کارنامه استان و نماد ایثار و فداکاری مردم این دیار است.
خاتمی افزود: این پیشینه تاریخی نشان میدهد ملت ایران همواره با پایمردی و ایمان در برابر دشواریها ایستاده و هیچگاه در برابر فشارها تسلیم نشده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دشمنان ملت ایران به دنبال مذاکره نیستند و تنها خواستار تسلیم ملت هستند، تصریح کرد: تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و دفاع مقدس نشان داد این ملت حتی در سختترین شرایط نیز دست از مقاومت برنمیدارد و همواره در مسیر حق و دفاع از ارزشها ثابتقدم بوده است.
وی ادامه داد: دشمنان با فشار اقتصادی، جنگ روانی، شایعهپراکنی، توطئه فرهنگی و ایجاد تفرقه تلاش دارند مقاومت ملت ایران را بشکنند، اما ایمان، توکل به خدا و حضور فعال مردم در صحنههای اجتماعی و دفاعی، سد محکمی در برابر این توطئهها ایجاد کرده است.
خاتمی با تأکید بر نقش محوری مسجد در تربیت نسل جوان و حفظ هویت دینی و فرهنگی جامعه، بیان کرد: مسجد محور وحدت و سنگر مقاومت است و باید همواره فعال و پویا باشد. مسجد باید خانوادهها را در برابر آسیبها و هجمههای دشمن حفظ کند، ایمان و اعتقاد مردم را تقویت کند و به تربیت انسانهای مؤمن، متعهد و مقاوم بپردازد.
وی اضافه کرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد مساجد و پایگاههای مردمی چگونه میتوانند در شرایط بحران، کانون امید، مقاومت و همراهی مردم با نظام باشند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به ضرورت حفظ نظام اسلامی و انسجام ملی، گفت: دشمنان اصلی ایران همواره درصدد سقوط نظام اسلامی بودهاند و تمامی فشارها، تهدیدها و تحریمها در راستای تحقق این هدف طراحی شده است.
وی با تأکید بر همدلی مردم و مسئولان افزود: همه باید با وحدت، تلاش مستمر و همراهی یکدیگر، امنیت، اقتدار و انسجام کشور را حفظ کنند و اجازه ندهند هجمههای دشمنان تأثیرگذار باشد.
خاتمی خاطرنشان کرد: ملت ایران با ایمان، مقاومت و توکل به خدا هیچگاه در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان کوتاه نخواهد آمد و تجربههای تاریخی، از دفاع مقدس تا مقاومت ۱۲ روزه، گواهی بر استقامت و پایمردی این ملت است.
وی در پایان گفت: دشمنان با ابزارهای مختلف در تلاشند امید مردم را کاهش دهند و ملت را وادار به تسلیم کنند، اما این ملت با رهبری هوشمند و هدایت اهل ایمان، همواره در مسیر حق و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی ایستاده است.
