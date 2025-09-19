باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه ارث در گزارشی آورده است: بیشترِ ما کیفیت خواب را فقط با مدت‌زمان آن می‌سنجیم؛ اما مطالعات تأیید می‌کنند که حالت خوابیدن نیز نقشی مهم در سلامت بدن، به‌ویژه معده و قلب دارد. حالت بدن، مسیر حرکت اسید در مری، حرکت ریه‌ها و دیافراگم و حتی تعادل سیستم عصبی را تغییر می‌دهد. تغییرات کوچک باعث افزایش راحتی و سلامت می‌شوند.

پژوهش درباره رفلاکس معده

یک گروه پژوهشی به سرپرستی دانیل مارتین سیمادیبراتا (Daniel Martin Simadibrata) از دانشگاه اندونزی، بهترین شواهد موجود درباره حالت خوابیدن و علائم رفلاکس را بررسی کردند. آنها خوابیدن به پهلوی چپ را با پهلوی راست و خوابیدن به پشت مقایسه کردند و پی بردند خوابیدن به پهلوی چپ، معده را زیر مری نگه می‌دارد که باعث کاهش احتمال رفلاکس می‌شود.

یک فراتحلیل در سال ۲۰۲۳ میلادی نشان داد که خوابیدن به پهلوی چپ در مقایسه با خوابیدن به پهلوی راست و به پشت، زمان مواجهه با اسید را حدود ۲ درصد کاهش می‌دهد و پاکسازی اسید را تقریباً ۷۵ تا ۸۲ ثانیه کوتاه‌تر می‌کند.

دستگاه‌های کمکی

پژوهشگران همچنین آزمایش کردند که آیا یک دستگاه پوشیدنی ملایم می‌تواند حالت خواب را آموزش دهد یا خیر. در یک کارآزمایی تصادفی دوسوکور، یک دستگاه کوچک، با لرزش، افراد را از خوابیدن به پهلوی راست منصرف و به خوابیدن به پهلوی چپ تشویق می‌کرد. پس از دو هفته، موفقیت درمانی در ۴۴ درصد از گروه دستگاه در مقایسه با ۲۴ درصد از گروه کنترل ساختگی مشاهده شد.

سلامت روده و حالت خواب

خوابیدن به پهلوی راست باعث می‌شود اسید در نزدیکی محل اتصال مری و معده جمع شود. خوابیدن به پشت، یعنی حالت طاق‌باز، هم از نظر علایم رفلاکس بهتر از خوابیدن به پهلوی راست نبود. اگر رفلاکس شما را از خواب بیدار می‌کند، غلتیدن به سمت چپ حرکتی ساده و اغلب مفید است. میکروب‌های روده هم در طول خواب ما، بی‌کار نیستند و کیفیت خواب بهتر با باکتری‌های ضدالتهاب ارتباط دارد.

زخم معده و شیفت کاری

کار شیفتی، ساعت داخلی بدن را مختل می‌کند و معده هم به این بی‌نظمی حساس است. یک مطالعه مروری در سال ۲۰۲۴ میلادی نشان داد که پنج مورد از هشت مطالعه، خطر ابتلا به زخم معده را در کارکنان شیفتی گزارش کرده‌اند.

سلامت قلب و حالت خوابیدن

از آنجا که در نارسایی قلبی، قلب اغلب بزرگ می‌شود، خوابیدن به پهلوی چپ می‌تواند برای بیماران ناخوشایند باشد. یک مطالعه کلاسیک در سال ۲۰۰۱ میلادی نشان داد بیماران مبتلا به نارسایی قلبی حدود دو برابر بیشتر به پهلوی راست می‌خوابند و این حالت، سیستم عصبی خودکار نامتعادل را به حالت عادی برمی‌گرداند. خوابیدن به پهلو، خروپف را نیز کاهش می‌دهد. خوابیدن به پشت می‌تواند اختلالات تنفسی خواب را بدتر کند که به مرور زمان به قلب فشار وارد می‌کند.

روش‌های کاربردی برای خواب راحت‌تر

اگر رفلاکس شما را بیدار می‌کند، به پهلوی چپ بخوابید و شام را حداقل ۳ ساعت قبل از وقت خواب میل کنید.

اگر نارسایی قلبی دارید، خوابیدن به پهلوی راست احتمالاً انتخاب بهتری است.

در اتاقی تاریک، ساکت و خنک بخوابید و برنامه خواب منظمی داشته باشید.

منبع: ایرنا