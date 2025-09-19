باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت راه و شهرسازی، منصور فخاران با اشاره به ضرورت حکمرانی داده‌ها در قانون هفتم توسعه کشور افزود: در این قانون بر ساماندهی، مدیریت و بهره‌برداری از اطلاعات سازمانی تأکید شده است.

معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای داده‌های ارزشمند بسیاری در اختیار دارد که با ساماندهی و مدیریت آنها امکان بهره‌برداری مؤثرتر برای این سازمان و سایر نهاد‌ها فراهم می‌شود.

وی از طراحی معماری حکمرانی داده در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت داده‌ها می‌توان اقدامات مؤثری را در حوزه مدیریت و نگهداری راه‌ها انجام داد.

فخاران تصریح کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در راستای اجرای رویکرد پیشگیرانه و فناورانه، علاوه بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های برتر کشور و همکاری‌های مشترک با پژوهشکده هواشناسی، با بهره‌گیری از سکوی شبیه‌ساز رانندگی در حال ارائه آموزش‌های نوین به رانندگان است.

وی تصریح کرد: همچنین نخستین رصدخانه مدیریت زیرساخت‌های کشور با پیشرفت ۷۰ درصد در حال اجراست که پس از راه‌اندازی، امکان ارائه تحلیل درست از همه پروژه‌های عمرانی و راهداری کشور را فراهم می‌کند.

معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به اقدامات صورت گرفته در حوزه هوش مصنوعی هم اشاره کرد و افزود: در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه امیرکبیر در قالب ۱۰ برنامه سازمانی منعقد شده و در حوزه تخصصی راهداری نیز پروژه‌های متعددی در حال اجرا است که از جمله آنها می‌توان به سامانه برداشت اطلاعات روسازی راه‌ها اشاره کرد.

فخاران همچنین بر ضرورت شناسایی نقاط فاقد پوشش تلفن همراه محور‌های مواصلاتی برای پوشش‌دهی در شرایط اضطراری تأکید کرد و اظهار کرد: همچنین با تقویت دوربین‌های نظارتی امکان خدمات‌رسانی مناسبتر فراهم می‌شود.

وی با اشاره به تدوین شیوه‌نامه راهداری زمستانی در حوزه اطلاع‌رسانی افزود: مستندسازی پروژه‌های دارای اثرگذاری مردمی، شناسایی سوژه‌های خاص و روایتگری درباره آنها و استفاده از ظرفیت رسانه‌های محلی از موارد مورد تاکید در حوزه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی است که باید مورد توجه ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گیرد.