باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تعلیق جیمی کیمل، مجری برنامه پربیننده، توسط شبکه ABC (وابسته به دیزنی)، جدیدترین نمونه تسلیم شدن یک غول رسانه‌ای آمریکایی در برابر فشار‌های دولت ترامپ است؛ اقدامی که در آن منافع مالی بر آزادی بیان اولویت داده شده است.

تصمیم ABC برای خارج کردن کیمل از آنتن، دو ماه پس از آن اتخاذ شد که شبکه CBS برنامه‌های خود برای توقف پخش «شو آخر شب» با اجرای استفان کالبرت، دیگر منتقد بی‌پروای رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ را اعلام کرد.

جیمی کیمل ۵۷ ساله به دلیل اظهاراتش درباره قتل چارلی کرک، کنشگر محافظه‌کار در هفته گذشته، به صورت «نامحدود» توسط ABC تعلیق شد.

به همین ترتیب، استفان کالبرت، برنده جایزه امی، مدت کوتاهی پس از انتقاد از تصمیم شرکت مادر CBS، پارامونت گلوبال، برای پرداخت ۱۶ میلیون دلار جهت حل و فصل دعوای قضایی ترامپ درباره مصاحبه با کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور سابق، از کار برکنار شد.

ABC همچنین پس از موافقت در دسامبر برای اهدای ۱۵ میلیون دلار به کتابخانه ریاست جمهوری آتی ترامپ به منظور حل و فصل یک پرونده افترا (به جای پیگیری قضایی آن) مورد انتقاد قرار گرفته بود.

خروج کیمل پس از آن رخ داد که برندان کار، رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC)، به طور آشکار مجوز‌های ایستگاه‌های وابسته به ABC که برنامه او را پخش می‌کنند، تهدید کرد.

دونالد ترامپ در بازگشت از سفر به انگلیس، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان، درباره برنامه‌های آخر شب و شبکه‌ها شکایت کرد و گفت: «کارشان فقط حمله به ترامپ است.» او ادعا کرد: «آن‌ها مجوز دارند. مجاز به انجام این کار نیستند.»

قانون‌گذاران دموکرات و تحلیلگران رسانه‌ای، تهدید‌های کمیسیون فدرال ارتباطات برای لغو مجوز‌های پخش را محکوم کردند و گفتند که شرکت‌های رسانه‌ای و سرگرمی، منافع اقتصادی خود را بر حق آزادی بیان ترجیح می‌دهند.

کامالا هریس در پستی در اکس نوشت: «آنچه شاهد آن هستیم یک سوء استفاده علنی از قدرت است. این دولت به منتقدان حمله می‌کند و از ترس به عنوان سلاحی برای خاموش کردن هر صدای مخالفی استفاده می‌کند. شرکت‌های رسانه‌ای - از شبکه‌های تلویزیونی تا روزنامه‌ها - در برابر این تهدید‌ها تسلیم شده‌اند.»

به گفته سناتور ریچارد بلومنتال، «جیمی کیمل به دلیل یک اقدام بی‌سابقه سانسور دولتی از آنتن خارج شده است.» بلومنتال در اکس نوشت: «FCC ثابت کرده که تنها مأموریت آن پلیس سخن برای ترامپ است، مجازات مخالفان او و پاداش دادن به همراهانش.»

جفری مک کال، استاد مطالعات رسانه در دانشگاه دیپاو، گفت که بیننده‌های برنامه کیمل «برای مدت طولانی مورد سؤال بوده است.»

مک کال گفت: «ABC و دیزنی در نهایت مجبور بودند تصمیمی بگیرند که بیشتر بر اساس بازار و سود مالی‌شان باشد. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که از نظر رتبه‌بندی شرکتی و درآمد، او دیگر قابل دوام نیست.»

کن پالسون، مدیر مرکز آزادی بیان در دانشگاه ایالتی میدل تنسی، گفت: «مشکل در شرکت‌هایی است که ظاهراً تصمیمات خود را صرفاً بر اساس ملاحظات مالی می‌گیرند و نمی‌توان به آنها برای محافظت از منافع عمومی اعتماد کرد.»

لغو برنامه کالبرت همزمان با بررسی FCC درباره معامله‌ای چند میلیارد دلاری بین پارامونت گلوبال و اسکای‌دنس، شرکتی متعلق به پسر لری الیسون، میلیاردر متحد ترامپ، انجام شد.

FCC چند روز پس از لغو برنامه کالبرت توسط CBS، به این ادغام چراغ سبز نشان داد. این کمیسیون همچنین تعهدی فوق‌العاده از اسکای‌دنس گرفت مبنی بر اینکه «اقداماتی را برای ریشه‌کن کردن سوگیری‌هایی که اعتماد به رسانه‌های خبری ملی را تضعیف کرده است، اتخاذ خواهد کرد.»

در مورد کیمل، گروه نکسستار - که بیش از ۲۰۰ ایستگاه تلویزیونی محلی در ایالات متحده را کنترل می‌کند - اولین نفری بود که پس از اظهارات برندان کار، رئیس FCC، روز چهارشنبه اعلام کرد دیگر برنامه کیمل را پخش نخواهد کرد. این شرکت تگزاسی در حال حاضر گرفتن تأیید FCC برای خرید تگنا، رقیب خود، است.

برخی مفسران راست‌گرا ساکت کردن کیمل را محکوم کرده و آن را با اخراج تاکر کارلسون، چهره محبوب محافظه‌کاران، توسط فاکس نیوز در سال ۲۰۲۳ یا اخراج رزآن بار، ستاره کمدی موقعیت، در سال ۲۰۱۸ به دلیل توییت‌های به ظاهر نژادپرستانه مقایسه کرده‌اند.

پالسون گفت که این شرایط قابل مقایسه نیست. او گفت: «در این مورد، رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات، مجریان را هدف قرار داده است. دیگران به دلیل خشم عمومی شغل خود را از دست داده‌اند.» وی افزود: «وقتی عموم مردم عصبانی هستند، شبکه‌ها می‌توانند این را در نظر بگیرند. اما وقتی دولت عصبانی است، این اجبار است.»

منبع: خبرگزاری فرانسه