باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- محور خرمآباد – پلدختر بهعنوان بخشی از کریدور ملی شمال به جنوب، نهتنها نقش حیاتی در حملونقل کالا و جابهجایی مسافر دارد، بلکه برای اقتصاد محلی، کشاورزی، دامپروری و گردشگری نیز اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
تخریب کامل این مسیر در سیلاب فروردین ۹۸، هزاران نفر از مردم منطقه را با مشکلات جدی روبهرو کرد.
با وجود گذشت سالها، این پروژه به سرانجام نرسیده و وعدههای مکرر مسئولان بیش از آنکه امید ایجاد کند، به نمادی از تأخیر و بیاعتمادی بدل شده است.
وعده اردیبهشت استاندار لرستان
در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان گفت:قطعه اول این پروژه بین دو تا سه ماه آینده به بهرهبرداری میرسد. این قطعه از خرمآباد تا معمولان اجرا میشود و سه قطعه دیگر نیز در حال فعالیت پیمانکاران است.
اکنون بیش از چهار ماه از این وعده گذشته و بهرهبرداری رسمی همچنان انجام نشده است.
سخنان نماینده پلدختر و معمولان
سید حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر و معمولان، پیشتر اعلام کرده بود:این پروژه در قالب چهار قطعه تعریف شده است. قطعه اول به قرارگاه خاتم سپرده شده و سه قطعه دیگر به پیمانکاران. از محل تهاتر نفت برای قطعه اول ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار گرفتهایم. همچنین از محل ماده ۵۶، ۳۳۰ میلیارد تومان مصوبه داشتیم که تنها ۸۰ میلیارد آن پرداخت شده است.
وی تأکید کرده بود:با توجه به پیگیریها، قطعه اول این پروژه تا تابستان اجرا میشود.
با پایان تابستان، این وعده نیز عملی نشد.
وعده خرداد معاون وزیر راه
در ۲ خرداد ۱۴۰۴ هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی، از این پروژه بازدید کرد و گفت:قطعه نخست به طول ۱۷.۶ کیلومتر، هماکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با اهتمام پیمانکار باید تا هفته دولت به پایان برسد.
وی درباره جزئیات فنی افزود:این قطعه شامل سه تونل به طول مجموع ۲۹۱۶ متر، ۴۳ آبرو، ۱۲ دیوار حائل و یک پل خاص با دهانه ۷۵ متر است. تاکنون ۱.۶ میلیون مترمکعب خاکبرداری، ۳۸۱ هزار مترمکعب خاکریزی، ۱۴۰ هزار مترمکعب بتنریزی و بیش از ۵۶ هزار تن آسفالتریزی انجام شده است.
اما با پایان هفته دولت، این وعده نیز مانند وعدههای قبلی محقق نشد.
اهمیت جاده برای لرستان
محور ۹۵ کیلومتری خرمآباد – پلدختر از سهراهی خرمآباد آغاز شده و پس از عبور از ویسیان، معمولان و روستاهای پرجمعیت، به پلدختر میرسد.
این مسیر علاوه بر نقش شریانی در شبکه راههای کشور، برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و گردشگری جنوب لرستان حیاتی است. هر روز تأخیر در بازسازی این جاده، هزینههای سنگینی بر دوش مردم و اقتصاد منطقه میگذارد.
اکنون سه وعده رسمی – اردیبهشت استاندار، تابستان نماینده و هفته دولت معاون وزیر – همه بینتیجه ماندهاند.
مردم لرستان انتظار دارند بهجای وعدههای تازه، شاهد اقدام عملی و افتتاح واقعی این محور باشند.
جاده خرمآباد – پلدختر که قرار بود نماد بازسازی و توسعه لرستان باشد، امروز به نماد خلف وعدهها و تأخیرهای مکرر تبدیل شده است.