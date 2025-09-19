بقائی: ماکرون برای رد پیشنهاد معقول ایران، چرا رسانه اسرائیلی را انتخاب کرد؟

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس این گزارش «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه شامگاه پنجشنبه در گفتوگویی با شبکه عبری به پرونده هستهای ایران و تصمیم تروئیکای اروپایی برای فعالسازی مکانیزم ماشه علیه ایران پرداخت.
او در گفتوگو با شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گفت: «بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران در قالب مکانیزم ماشه در پایان سپتامبر قطعی خواهد بود. چرا که آخرین اخباری که از طرف ایرانیها داریم جدی نیست.»
ماکرون با اشاره به تلاشهای دیپلماتیک مدعی شد: «وزیر خارجه ایران سعی کرد پیشنهاد معقولی برای رسیدن به توافق با قدرتهای اروپایی ارائه کند، اما حمایت سایر اعضای دولت ایران را به دست نیاورد.»
ماکرون در بخشی از گفتوگوی خود با شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به گره زدن موضوعات غیرهستهای به تصمیم اروپا برای فعالسازی مکانیزم ماشه که اقدامی غیرقانونی است، گفت: «هرگز تهدید بمب هستهای، موشکهای بالستیک یا اقدامات مخرب ایران در منطقه را دست کم نگرفتهایم.»