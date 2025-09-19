یونیفل، حملات هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به این منطقه را نقض آشکار قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت دانسته و آن را تهدیدی برای ثبات شکننده لبنان ارزیابی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیرو‌های موقت سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل)  با انتشار بیانیه‌ای، حملات هوایی گسترده رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را محکوم کردند.

در این بیانیه که توسط شبکه الجزیره منتشر شد، این حملات به عنوان نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تهدیدی برای ثبات شکننده منطقه توصیف شده‌است.

یونیفل از ارتش رژیم صهیونیستی خواست تا فوراً هرگونه حمله هوایی به حریم هوایی لبنان را متوقف کرده و به تعهدات خود مبنی بر عقبنشینی کامل از خاک این کشور پایبند باشد.

در بخش دیگری از این بیانیه با هشدار نسبت به عواقب ادامه تنش‌ها آمده است: «ادامه این درگیری‌ها، تلاش‌ها برای بازگرداندن آرامش و ثبات به منطقه را با خطر جدی مواجه می‌سازد. از همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم که به مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت احترام گذاشته و به آن پایبند باشند.»

این نهاد بین‌المللی همچنین افشا کرد که در پی این حملات، برخی یگان‌های یونیفل مستقر در "دیرکیفا" در نزدیکی برج قلاویه، مجبور به تخلیه مواضع خود و انتقال به مناطق امن‌تر شده‌اند.

قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید، خواستار توقف کامل خصومت‌ها، عقبنشینی اسرائیل از جنوب لبنان و استقرار نیرو‌های دولتی لبنان و یونیفل در این منطقه شد. هرگونه درگیری هوایی و زمینی در این منطقه، نقض آشکار این قطعنامه تلقی می‌شود.

