نماینده کشتی فرنگی ایران در وزن ۶۰ کیلوگرم برابر حریف ژاپنی با شکست، تشک مسابقه را ترک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز دوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با شکست علی احمدی‌وفا برابر نماینده ژاپن پیگیری شد. احمدی وفا دومین نماینده ایران بود که در این روز به میدان رفت. پیش از احمدی وفا، سیددانیال سهرابی نمایش چشمگیری داشت و حریف قرقیزستانی خود را مغلوب کرد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم علی احمدی‌وفا، در دور اول با نتیجه ۵ بر ۵ مغلوب کایتو اینابا از ژاپن شد و باید منتظر حضور او در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها ادامه دهد.

تا دقایق دیگر محمدهادی ساروی دارنده نشان طلای المپیک در وزن ۹۷ کیلوگرم به روی تشک خواهد آمد.