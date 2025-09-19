باشگاه خبرنگاران جوان- نماز جمعه این هفته کرمان به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، نماینده ولی فقیه در استان، در مصلای امام علی (ع) با حضور گسترده نمازگزاران برگزار شد.

حجت‌الاسلام علیدادی در خطبه اول، با استناد به سخنان پیامبر اسلام (ص)، نمازگزاران را به دشمنی با جبهه گناه و معصیت و دوستی با جبهه تقوا توصیه کرد و این دو را معیاری مهم در رعایت تقوای الهی دانست. وی تاکید کرد که این دوستی و دشمنی‌ها باید با محوریت جلب رضایت خداوند باشد. وی همچنین بر اهمیت برنامه‌ریزی و تعیین اولویت‌ها در زندگی با محوریت ارتباط با خدا، امرار معاش، ارتباط با همنوعان، استراحت و تفریح حلال تاکید کرد.

در خطبه دوم، نماینده ولی فقیه در استان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، نقش جوانان شجاع و مومن کشور در مدیریت جنگ تحمیلی را ستود و یادآور شد که جنگ ۸ ساله در شرایطی به ایران تحمیل شد که کشور در ضعیف‌ترین وضعیت ممکن بود. وی تاکید کرد که اراده ملت ایران به رهبری امام خمینی و رهبر معظم انقلاب، همه خیال‌های دشمن را نقش بر آب کرد و این کشور در سایه اسلام و ایران مقتدر، دشمن را در همه صحنه‌ها به عقب‌نشینی وادار خواهد کرد.

حجت‌الاسلام علیدادی با اشاره به اینکه تغییر حکومت، تجزیه ایران و تسلیم کشور از جمله مهم‌ترین اهداف دشمن در جنگ تحمیلی بود، دفاع مقدس را زیربنای پیروزی در جنگ ۱۲ روزه دانست و حس وطن‌پرستی و غرور ملی و دینی فرد فرد ملت ایران را عامل اصلی این پیروزی برشمرد.

نماینده ولی فقیه در استان در ادامه با اشاره به هفته بازگشایی مدارس و آغاز فصل تعلیم و تربیت، بر نقش معلمان در پرورش شخصیت‌های تاثیرگذار و نقش دانش‌آموزان در ساختن آینده کشور تاکید کرد. وی همچنین از والدین خواست که در سال تحصیلی جدید در خدمت تعلیم و تربیت فرزندان خود باشند.

در پایان، حجت‌الاسلام علیدادی به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کرد و ضمن محکوم کردن این جنایات، ناکارآمدی جوامع بین‌المللی در برابر این اقدامات را مورد انتقاد قرار داد. وی با اشاره به ترور رهبران حماس توسط رژیم صهیونیستی، این اقدامات را نشان‌دهنده خوی تروریستی این رژیم دانست.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما

‏