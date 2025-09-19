باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پائولا پینهو، سخنگوی کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه اعلام کرد که کمیسیون نوزدهمین بسته تحریمها علیه روسیه را تصویب کرده است.
این سخنگو در یک جلسه توجیهی مطبوعاتی گفت: «همانطور که مدتی است انتظار میرفت، میتوانیم تأیید کنیم که کمیسیون یک بسته تحریمی جدید — نوزدهمین بسته — علیه روسیه را تصویب کرده است.»
او افزود که اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، later in the day (بعداً در همان روز) بیانیهای ص خواهند کرد.
اوایل این هفته، فون در لاین اعلام کرد که تحریمهای جدید علیه روسیه، ارزهای دیجیتال، بانکها و انرژی را هدف قرار خواهند داد تا فشار اقتصادی بر مسکو افزایش یابد.
منبع: رویترز