ملی پوش وزن ۷۲ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران گام دوم رقابت‌های جهانی را با اقتدار برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیددانیال سهرابی ملی پوش وزن ۷۲ کیلوگرم ایران در دور مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان برابر نماینده روسیه به یک پیروزی مقتدرانه دست پیدا کرد. سهرابی پیش از این نیز با امتیاز عالی نماینده قرقیزستان را شکست داده بود.

در وزن ۷۲ کیلوگرم سید دانیال سهرابی، در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر ۱ آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۱۰ بر ۱ دمیتری آداموف از روسیه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

در این وزن علی ارسلان کشتی‌گیر ایرانی الاصل تیم ملی صربستان با نتیجه سه بر پنج برابر رقیب قزاقستانی شکست خورد تا یک ناکامی دیگر در رسیدن به فینال جهانی را تجربه کند.

برچسب ها: رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ، مسابقات جهانی کشتی فرنگی ، زاگرب
