باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به رخداد بارندگی، کشاورزان نسبت به انتقال محصولات آماده برداشت به انبارها اقدام کنند.

وی با تاکید بر خودداری از محلول پاشی و سم پاشی باغات و مزارع افزود: دامداران و عشایر از چرای دام و تردد در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها اجتناب کنند.

غلامی ادامه داد: گلخانه داران نسبت به عایق بندی سالن های پرورشی و بستن دریچه های گلخانه جهت جلوگیری از ورود آب باران اقدام کنند. همچنین کشاورزان جمع آوری سرشاخه و میوه های آلوده قبل و بعد از وزش باد را در دستور کار قرار دهند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر کنترل استحکام و بستن دریچه های کندوهای عسل خلاف جهت وزش باد بیان کرد: تولیدکنندگان نسبت به تنظیم دما و رطوبت در گلخانه، دامداری و مرغداری و سالن های پرورش اقدام کنند، همچنین پرورش دهندگان افزایش هوادهی استخرهای آبزیان پرورشی جهت تامین اکسیژن کافی را در دستور کار قرار دهند.

براساس نقشه های هواشناسی امروز با عبور تراز میانی از شمال غرب کشور بتدریج در شمال استان های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل و روز شنبه علاوه بر این مناطق در استان های ساحلی دریای خزر، ارتفاعات البرز و خراسان شمالی بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد شدید و کاهش محسوس دما در نوار شمالی پیش بینی می شود.

روز یکشنبه بارش در استان های آذربایجان شرقی، اردبیل و سواحل دریای خزر ادامه خواهد داشت. تا پایان هفته آینده شرایط برای رخداد رگبار و رعد و برق و تند باد لحظه ای در برخی نقاط ارتفاعات استان های هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان وجود دارد.

گفتنی است امروز جمعه بدلیل وزش باد شدید روی کشور عراق، نفوذ گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در غرب کشور پیش بینی می شود‌.



