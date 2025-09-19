کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان و دامداران توصیه می‌شود که هشدار‌های هواشناسی را جدی بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به رخداد بارندگی، کشاورزان نسبت به انتقال محصولات آماده برداشت به انبارها اقدام کنند.

 وی با تاکید بر خودداری از محلول پاشی و سم پاشی باغات و مزارع افزود: دامداران و عشایر از چرای دام و تردد در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها اجتناب کنند.

غلامی ادامه داد: گلخانه داران نسبت به عایق بندی سالن های پرورشی و بستن دریچه های گلخانه جهت جلوگیری از ورود آب باران اقدام کنند. همچنین کشاورزان جمع آوری سرشاخه و میوه های آلوده قبل و بعد از وزش باد را در دستور کار قرار دهند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر کنترل استحکام و بستن دریچه های کندوهای عسل خلاف جهت وزش باد بیان کرد: تولیدکنندگان نسبت به تنظیم دما و رطوبت در گلخانه، دامداری و مرغداری و سالن های پرورش اقدام کنند، همچنین پرورش دهندگان افزایش هوادهی استخرهای آبزیان پرورشی جهت تامین اکسیژن کافی را در دستور کار قرار دهند.

 براساس نقشه های هواشناسی امروز با عبور تراز میانی از شمال غرب کشور بتدریج در شمال استان های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل  و روز شنبه علاوه بر این مناطق در استان های ساحلی دریای خزر، ارتفاعات البرز و خراسان شمالی بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد شدید و کاهش محسوس دما در نوار شمالی پیش بینی می شود.

روز یکشنبه  بارش در استان های آذربایجان شرقی، اردبیل و سواحل دریای خزر ادامه خواهد داشت. تا پایان هفته آینده شرایط برای رخداد رگبار و رعد و برق و تند باد لحظه ای در برخی نقاط ارتفاعات استان های هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان وجود دارد.

گفتنی است امروز جمعه بدلیل وزش باد شدید روی کشور عراق، نفوذ گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در غرب کشور پیش بینی می شود‌.

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران ، وزش باد
خبرهای مرتبط
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
هشدار‌های هواشناسی به کشاورزان/ خشکسالی‌ها همچنان استمرار دارد
ضرورت آبیاری منظم باغات انار جهت کاهش ترک خوردگی محصول
کشاورزان از آتش زدن باقی مانده مزارع گندم و جو اجتناب کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش نویس آیین‌نامه بیمه شخص ثالث راننده محور تهیه شد/اجرا از چه زمان آغاز خواهد شد؟
کاهش دما و بارش باران در برخی از نقاط کشور
ثبت برنج ایرانی در سامانه جامع انبارها/ برنج هندی ۳۱ هزار تومان ارزان شد
انحصار زمین مانع خانه‌دار شدن مردم شد/ هویت فراموش شده اسلامی‌ـ‌ایرانی در شهرسازی
ترافیک سنگین در همه محور‌های شمالی/ جاده چالوس یکطرفه شد
گام‌های استراتژیک در اجرای پروژه‌های مشترک ایران و آذربایجان؛ بار انداز لجستیکی راه اندازی می‌شود
ترافیک در محور‌های چالوس و هراز سنگین است
آغاز تحول راهداری از فعالیت‌های واکنشی به سمت اقدامات پیشگیرانه
پرداخت ۷۶۰ میلیارد تومان خسارت بیمه گذاران بندر شهید رجایی
پیش‌بینی بارش پراکنده در ارتفاعات و وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در پایتخت
آخرین اخبار
افزایش ۱۴ درصدی سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بار
پیش‌بینی بارش پراکنده در ارتفاعات و وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در پایتخت
پرداخت ۷۶۰ میلیارد تومان خسارت بیمه گذاران بندر شهید رجایی
ترافیک سنگین در همه محور‌های شمالی/ جاده چالوس یکطرفه شد
آغاز تحول راهداری از فعالیت‌های واکنشی به سمت اقدامات پیشگیرانه
ثبت برنج ایرانی در سامانه جامع انبارها/ برنج هندی ۳۱ هزار تومان ارزان شد
ترافیک در محور‌های چالوس و هراز سنگین است
کاهش دما و بارش باران در برخی از نقاط کشور
گام‌های استراتژیک در اجرای پروژه‌های مشترک ایران و آذربایجان؛ بار انداز لجستیکی راه اندازی می‌شود
انحصار زمین مانع خانه‌دار شدن مردم شد/ هویت فراموش شده اسلامی‌ـ‌ایرانی در شهرسازی
پیش نویس آیین‌نامه بیمه شخص ثالث راننده محور تهیه شد/اجرا از چه زمان آغاز خواهد شد؟
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی
خیزش گردوخاک در نواحی غرب کشور از ۲۸ شهریور ماه
ورود کالا‌های قاچاق نوشت افزار در بازار
مدنی زاده: ستاد‌های توسعه منطقه‌ای تشکیل می‌شود
افزایش پایداری تولید در پالایشگاه دوم پارس جنوبی
کارت زرد سازمان هواپیمایی به یک شرکت هواپیمایی داخلی
توزیع تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی به بانک‌های عامل ابلاغ شد