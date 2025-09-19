باشگاه خبرنگاران جوان - علی احمدی وفا با باخت برابر نماینده ژاپن نخستین فرنگی کار ایران لقب گرفت که از دور مسابقات حذف می‌شود.

در وزن ۶۰ کیلوگرم علی احمدی‌وفا، در دور اول با نتیجه ۵ بر ۵ مغلوب کایتو اینابا از ژاپن شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد و مقابل حریف کره شمالی، احمدی وفا حذف شد.

در مسابقات روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان سیددانیال سهرابی با ۲ برد و محمد هادی ساروی با یک برد به جمع هشت نفر برتر اوزان ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم رسیدند. علی ارسلان کشتی‌گیر ایرانی‌الاصل تیم ملی صربستان نیز در مرحله یک‌هشتم نهایی باخت.

سیددانیال سهرابی در مرحله یک‌چهارم نهایی کشتی قهرمانی جهان جدال سختی با ابراهیم غانم دارنده مدال طلا از فرانسه دارد.