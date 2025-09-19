وزارت امور خارجه کره جنوبی با اعلام جزئیاتی از گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و کره جنوبی درباره رای‌گیری پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی این کشور آسیایی در زمینه لغو تحریم‌های ایران و احتمال دیدار دوجانبه آنها در نیویورک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد که «چو هیون» وزیر امور خارجه این کشور امروز، جمعه، در تماسی تلفنی با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران گفت‌و‌گو و توافق کردند برای دیداری در نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک جهت رایزنی پیرامون رواط دوجانبه تلاش کنند.

خبرگزاری یونهاپ گزارش داد: طرفین درباره رای‌گیری برنامه‌ریزی شده در شورای امنیت سازمان ملل درباره پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی سئول برای لغو تحریم‌ها علیه ایران گفت‌و‌گو کردند.

چو گفت که کره جنوبی به عنوان رئیس این ماه شورای امنیت در حال اجرای روند‌های مرتبط با قطعنامه‌ها بوده است و ابراز امیدواری کرد که تمامی طرفین به تلاش‌ها در راستای راهکاری دیپلماتیک در این زمینه ادامه دهند.

شورای امنیت سازمان ملل امروز درباره قطعنامه‌ای که به طور دائم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را لغو می‌کند، رای‌گیری خواهد کرد.

به گفته دیپلمات‌ها، این قطعنامه به احتمال زیاد حداقل آرای لازم برای تصویب، یعنی ۹ رای را کسب نخواهد کرد و حتی در صورت کسب آرای لازم، توسط آمریکا، انگلیس یا فرانسه وتو خواهد شد.

