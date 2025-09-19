باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله یک‌چهارم نهایی کشتی فرنگی قهرمانی جهان در وزن ۷۲ کیلوگرم با تقابل سیددانیال سهرابی با ابراهیم غانم فرانسوی پیگیری شد. سهرابی پیش از این توانسته بود حریفان قرقیزستانی و روسیه را با امتیاز عالی شکست دهد.

ابراهیم غانم مدال طلا و نقره کشتی جهان را در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کسب کرده است.

در وزن ۷۲ کیلوگرم سید دانیال سهرابی، در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر ۱ آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۱۰ بر ۱ دمیتری آداموف از روسیه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

سهرابی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ و با توجه به پایان رسیدن ۴ دقیقه وقت پزشکی برای درمان خونریزی، مغلوب ابراهیم غانم از فرانسه شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها ادامه دهد.