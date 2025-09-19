دختران بسکتبال ایران در فینال مسابقات کاپ آسیا دیویژن B مقابل هند باز هم شکست خورد و سهمیه دیویژن A را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در مرحله فینال رقابت‌های کاپ آسیا دیویژن B، امروز (جمعه- ۲۸ شهریور) از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران برابر تیم ملی هند به رقابت پرداخت و با نتیجه ۶۶ بر ۶۶ و تنها با یک اختلاف شکست خورد و سهمیه حضور در دیویژن A را از دست داد.

تیم ملی دختران هرچند در کوارتر اول با نتیجه ۱۳ بر ۱۷ شکست خورده بود، اما در کوارتر دوم با نتیجه تساوی ۳۲ از زمین خارج شد. در کوارتر سوم هند با ۱۰ اختلاف پیشی گرفت و تا اواسط کوارتر چهارم نیز این برتری ادامه داشت، اما دختران ایران در دقایق پایانی کوارتر آخر توانستند نتیجه را به تساوی ۶۱ برسانند و حتی در دقایقی نیز جلو بودند، اما در نهایت با یک اختلاف شکست خوردند و دیویژن A را از دست دادند.

نتایج کوارتر‌های این دیدار:

کوارتر اول: ایران ۱۷ - هند ۱۳

کوارتر دوم: ایران ۱۹ - هند ۱۵

کوارتر سوم: ایران ۱۰ - هند ۲۰

کوارتر چهارم: ایران ۲۴ - هند ۱۵

دختران ایران در مرحله گروهی در گروه A با تیم‌های ازبکستان، ساموا و هند همگروه بودند که برابر هند شکست خوردند و مقابل ازبکستان و ساموا به پیروزی رسیدند. آنها در مرحله پلی آف با برد برابر مالزی به نیمه نهایی و با برد برابر هنگ کنگ به فینال صعود کردند، اما در فینال با شکست مجدد برابر هند سهمیه دیویژن A را از دست دادند.

در دیدار رده‌بندی نیز اندونزی با برد ۵۱ بر ۳۰ در راه سوم ایستاد.

ریحانه مقانلو، اسما شادروح، آناهیتا امینی، پریا مهرمند، سارا مختاری، الینا کاظم آوینی، هستی خزایی، النا احمدیان، یکتا شبانی، عسل برومند، مبینا بریهی و فاطمه‌زهرا نعمتی بازیکنان تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در این رقابت‌ها هستند.

بلقیس عادلی به عنوان سرپرست، سروه ضرغامیان به عنوان سرمربی، لوسینه ست‌آقایان به عنوان مربی و آرمن الله‌وردیان به عنوان مشاور فنی تیم ملی، یگانه ضرغامیان به عنوان بدنساز کادر فنی ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند. همچنین فتانه ملک نایب‌رییس بانوان فدراسیون، تیم ملی ایران را در این مسابقات همراهی کردند.

نتایج ملی پوشان ایران در این رقابت‌ها:

ایران ۶۷ - هند ۷۰

ایران ۷۸ - ساموا ۴۵

ایران ۶۱ - ازبکستان ۵۴

ایران ۶۲ - مالزی ۳۳

ایران ۶۴ - هنگ کنگ ۲۰

ایران ۶۶ - هند ۶۷

رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن B، با حضور هشت تیم از ۲۲ الی ۲۸ شهریور در شهر سرمبان مالزی برگزار می‌شود. تیم قهرمان این رقابت‌ها مجوز حضور در رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن A در سال ۲۰۲۷ را به دست خواهد آورد.

ملی‌پوشان ایران با کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های غرب آسیا در لبنان سهمیه حضور در کاپ آسیا دیویژن B مالزی را کسب کردند.