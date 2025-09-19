مسابقات کریکت قهرمانی کشور آقایان ، انتخابی تیم ملی که در بوستان ولایت تهران برگزار شد‌ با قهرمانی تیم منطقه آزاد چابهار به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشی، در این رقابت ها تیم منطقه آزاد چابهار در جایگاه نخست ایستاد ، تیم سیستان و بلوچستان الف دوم شد و تیمهای گلستان و سیستان و بلوچستان ب به طور مشترک سوم شدند.

ضمن اینکه کاپ اخلاق این مسابقات به تیم البرز اهدا شد.

مراسم اختتامیه و‌ توزیع جوایز این رقابتها با حضور دکتر عباس ناطق نوری رییس فدراسیون انجمن های ورزشی، جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان‌تهران، مسکنی رییس انجمن کریکت کشور، خانم رفیعی نایب رییس، صفری دبیر انجمن، خانم شمس عضو شورای شهر تهران، امیاری سرپرست فدراسیون ورزشهای زورخانه ای، اخگر شهردار منطقه ۱۹ و قربانی مسئول کمیته کریکت استان تهران برگزار شد.

