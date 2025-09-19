عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، شناسایی و مدیریت بیماری سلیاک را نیازمند آگاهی از علائم و پایبندی به رژیم غذایی بدون گلوتن دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وبدا، نسرین شریفی با اشاره به ماهیت بیماری سلیاک، گفت: این بیماری گوارشی ناشی از حساسیت به پروتئین گلوتن موجود در گندم، جو و چاودار است که در اثر واکنش سیستم ایمنی، التهاب و از بین رفتن پرزهای روده ایجاد میشود.
بیماری سلیاک یا اسپروی سلیاک یک اختلال آلرژی و خودایمنی روده باریک با زمینه ژنتیکی (ارثی) است.
وی با بیان اینکه از بین رفتن پرزهای روده سبب سوءجذب و کاهش سطح جذب مواد غذایی میشود، افزود: علائم کلاسیک سلیاک شامل اسهال، دردهای شکمی و نفخ است، اما علائم غیرکلاسیک مانند مشکلات پوستی و کمخونی نیز میتواند بروز کند
شریفی با اشاره به نقش زمینههای ژنتیکی در بروز این بیماری، تصریح کرد: سلیاک اغلب با بیماریهای خودایمنی دیگر مانند دیابت نوع یک و بیماریهای تیروئیدی همراه است و اگرچه در کودکی قابل تشخیص است، اما بروز علائم در بزرگسالی نیز شایع میباشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ادامه داد: درمان مؤثر این بیماری را تنها در پیروی از رژیم غذایی بدون گلوتن دانست و گفت: این بیماران باید از مصرف گندم، جو و چاودار پرهیز کرده و از آردهای جایگزین مانند ذرت، برنج و نخودچی استفاده کنند.
وی، با تأکید بر ضرورت دقت بیماران در انتخاب محصولات غذایی و دارویی فاقد گلوتن افزود: توجه به برچسب محصولات، مشاوره با انجمنهای تخصصی و مراجعه به مراکز عرضه معتبر، نقش مهمی در حفظ سلامت این بیماران دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان وصیه کرد: بیماران مبتلا به سلیاک برای تأمین نیازهای تغذیهای خود از فروشگاههای معتبر عرضهکننده محصولات عاری از گلوتن خرید کرده و در صورت نیاز از متخصصان تغذیه مشورت بگیرند.