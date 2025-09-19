سخنگوی صنعت آب با تأکید بر اینکه هر بارشی لزوماً منجر به تقویت منابع آبی نمی‌شود، گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از پاییز کم‌بارش است و بر همین اساس، وزارت نیرو تأمین آب را با سناریوی بدبینانه برنامه‌ریزی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه هر بارشی، بارش مؤثر محسوب نمی‌شود، اظهار کرد: بارشی را مؤثر می‌دانیم که بتواند خاک تشنه را سیراب کرده و به مرحله رواناب برسد؛ روانابی که در آبراه‌ها جریان یافته، رودخانه‌ها را تغذیه کند و در نهایت پشت سد‌ها جمع شود.

وی افزود: اگر چنین فرآیندی رخ ندهد، بارش تنها به خیس شدن خیابان‌ها و خنکی هوا منجر خواهد شد و معنای افزایش منابع آبی را ندارد.

سخنگوی صنعت آب با اشاره به هشدار‌های سیلابی توضیح داد: این هشدار‌ها درست است، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد پاییز کم‌آبی خواهیم داشت. بر همین اساس وزارت نیرو در فصل پاییز با سناریوی بدبینانه برای تأمین آب برنامه‌ریزی کرده است.

بزرگ‌زاده تأکید کرد: انسان به امید زنده است، اما زمانی که گزارش‌های هواشناسی نشان می‌دهد اتفاق خاصی از نظر بارش در پیش نیست، وظیفه ما به‌عنوان مسئول این است که بر همان اساس برنامه‌ریزی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان آب مشترکان را قطع کرد، به همین دلیل تصمیمات لازم بر پایه سناریو‌های بدبینانه اتخاذ شده است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: صنعت آب ، بارش های پاییزی
خبرهای مرتبط
دلیل افزایش اخیر مبلغ قبض آب چیست؟+ فیلم
سخنگوی صنعت آب:
سهمیه بندی آب در استان‌های مرزی صحت ندارد/ مردم به تماس‌های ناشناس توجه نکنند
ادامه شرایط بحرانی آب در کشور؛ بارش‌ها ۴۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش نویس آیین‌نامه بیمه شخص ثالث راننده محور تهیه شد/اجرا از چه زمان آغاز خواهد شد؟
کاهش دما و بارش باران در برخی از نقاط کشور
ثبت برنج ایرانی در سامانه جامع انبارها/ برنج هندی ۳۱ هزار تومان ارزان شد
انحصار زمین مانع خانه‌دار شدن مردم شد/ هویت فراموش شده اسلامی‌ـ‌ایرانی در شهرسازی
ترافیک سنگین در همه محور‌های شمالی/ جاده چالوس یکطرفه شد
گام‌های استراتژیک در اجرای پروژه‌های مشترک ایران و آذربایجان؛ بار انداز لجستیکی راه اندازی می‌شود
ترافیک در محور‌های چالوس و هراز سنگین است
آغاز تحول راهداری از فعالیت‌های واکنشی به سمت اقدامات پیشگیرانه
پرداخت ۷۶۰ میلیارد تومان خسارت بیمه گذاران بندر شهید رجایی
پیش‌بینی بارش پراکنده در ارتفاعات و وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در پایتخت
آخرین اخبار
افزایش ۱۴ درصدی سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بار
پیش‌بینی بارش پراکنده در ارتفاعات و وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در پایتخت
پرداخت ۷۶۰ میلیارد تومان خسارت بیمه گذاران بندر شهید رجایی
ترافیک سنگین در همه محور‌های شمالی/ جاده چالوس یکطرفه شد
آغاز تحول راهداری از فعالیت‌های واکنشی به سمت اقدامات پیشگیرانه
ثبت برنج ایرانی در سامانه جامع انبارها/ برنج هندی ۳۱ هزار تومان ارزان شد
ترافیک در محور‌های چالوس و هراز سنگین است
کاهش دما و بارش باران در برخی از نقاط کشور
گام‌های استراتژیک در اجرای پروژه‌های مشترک ایران و آذربایجان؛ بار انداز لجستیکی راه اندازی می‌شود
انحصار زمین مانع خانه‌دار شدن مردم شد/ هویت فراموش شده اسلامی‌ـ‌ایرانی در شهرسازی
پیش نویس آیین‌نامه بیمه شخص ثالث راننده محور تهیه شد/اجرا از چه زمان آغاز خواهد شد؟
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی
خیزش گردوخاک در نواحی غرب کشور از ۲۸ شهریور ماه
ورود کالا‌های قاچاق نوشت افزار در بازار
مدنی زاده: ستاد‌های توسعه منطقه‌ای تشکیل می‌شود
افزایش پایداری تولید در پالایشگاه دوم پارس جنوبی
کارت زرد سازمان هواپیمایی به یک شرکت هواپیمایی داخلی
توزیع تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی به بانک‌های عامل ابلاغ شد