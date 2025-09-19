باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه هر بارشی، بارش مؤثر محسوب نمیشود، اظهار کرد: بارشی را مؤثر میدانیم که بتواند خاک تشنه را سیراب کرده و به مرحله رواناب برسد؛ روانابی که در آبراهها جریان یافته، رودخانهها را تغذیه کند و در نهایت پشت سدها جمع شود.
وی افزود: اگر چنین فرآیندی رخ ندهد، بارش تنها به خیس شدن خیابانها و خنکی هوا منجر خواهد شد و معنای افزایش منابع آبی را ندارد.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به هشدارهای سیلابی توضیح داد: این هشدارها درست است، اما پیشبینیها نشان میدهد پاییز کمآبی خواهیم داشت. بر همین اساس وزارت نیرو در فصل پاییز با سناریوی بدبینانه برای تأمین آب برنامهریزی کرده است.
بزرگزاده تأکید کرد: انسان به امید زنده است، اما زمانی که گزارشهای هواشناسی نشان میدهد اتفاق خاصی از نظر بارش در پیش نیست، وظیفه ما بهعنوان مسئول این است که بر همان اساس برنامهریزی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: نمیتوان آب مشترکان را قطع کرد، به همین دلیل تصمیمات لازم بر پایه سناریوهای بدبینانه اتخاذ شده است.
منبع: ایسنا