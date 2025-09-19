شکست نماینده ایران در وزن ۷۲ کیلوگرم سوالات زیادی را در ذهن مخاطبان ایجاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در وزن ۷۲ کیلوگرم سید دانیال سهرابی، در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر ۱ آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۱۰ بر ۱ دمیتری آداموف از روسیه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

سهرابی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ و با توجه به پایان رسیدن ۴ دقیقه وقت پزشکی برای درمان خونریزی، مغلوب ابراهیم قانم از فرانسه شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها ادامه دهد.

بازنده اعلام کردن سهرابی در میانه کشتی سوالات زیادی را برای مخاطبان این رشته اعلام و حتی بسیاری شیپور ناداوری را در دست گرفتند تا باخت ملی‌پوش ایران را توجیه کنند.

اما واقعیت چیست؟

سال ۲۰۱۶ و در فینال وزن ۷۴ کیلوگرم المپیک ریو انور گدیوف روسی با استفاده از مصدومیت ناشی از خونریزی زمانی زیادی از رقابت با حسن یزدانی را تلف کرد تا جایی که پس از دیدار فینال حسن یزدانی و انور گدویف روس در المپیک ۲۰۱۶ برزیل، اتحادیه جهانی در مورد مدت زمان استراحت پزشکی در حین مسابقه تصمیم‌گیری جدی را در دستور کار قرار داد.

با پیشنهاد ایران و تصویب اتحادیه جهانی کشتی برای پیشگیری از طولانی شدن زمان مسابقه، یک تایم استراحت پزشکی تعریف شد که هر کشتی‌گیر می‌تواند ۴ دقیقه از آن استفاده کند. با پایان این تایم کشتی‌گیر مصدوم با هر نتیجه‌ای بازنده خواهد شد.

این قانون در تمام مسابقات رسمی و رده‌های سنی مختلف قابلیت اجرایی دارد و تا امروز نیز بار‌ها از آن استفاده شده است. سهرابی امروز در حالی نتیجه را به قهرمان جهان واگذار کرد که هم ۴ بر ۲ از حریف عقب بود و هم اینکه زمان استراحت پزشکی او پایان یافته بود.