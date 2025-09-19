دبیرکل حزب مردم سالاری گفت: امیدوارم پزشکیان اولین رییس جمهوری باشد که در سفر نیویورک با ترامپ ملاقات می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی کواکبیان در یکصدو سومین همایش فصلی حزب مردمسالاری با تشکر از حاضران در همایش و استقبال از دیدگاه‌ها و انتقادات مطرح شده در نشست افزود: برخی گزارش‌های ارائه شده از سوی دبیران احزاب و مسئولین شاخه‌ها امیدوارکننده بودند. سیاست کلی حزب کسب قدرت مشروع و ارتقای اعضای تشکیلات می‌باشد در این زمینه البته توفیقاتی در دولت مستقر داریم.

وی ادامه داد: در برگزاری کنگره‌های منظم در بین احزاب پیش‌گام هستیم و در پایان امسال بیست و سومین کنگره حزب را برگزار خواهیم کرد. مردم‌سالاری برای انتخابات شورا‌ها حتما برنامه داشته و در قالب جبهه اصلاحات فعال و در صحنه خواهیم بود.

وی با اشاره به بازدیدشان از احزاب ترکیه تصریح کرد:حزب آقای اردوغان در ترکیه ۱۵ میلیون عضو داشت در حالیکه احزاب متنوع و متکثر ما بعضا در بدیهیات تشکیلاتی در جا می‌زنند.

دبیرکل حزب مردم سالاری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توفیقات و کمبود‌های دولت وفاق افزود: موضع مردم‌سالاری در سال دوم فعالیت دولت پزشکیان متفاوت بوده و حمایت، نظارت و نقد جدی‌تر کمبود‌ها در دستور کار قرار دارد. انتظار مردم از دولت پزشکیان بسیار وسیع‌تر از عملکرد فعلی دولت است.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی و روابط بین المللی افزود: امیدوارم پزشکیان اولین رییس جمهوری باشد که در سفر نیویورک با ترامپ ملاقات می‌کند.

یکصد و سومین همایش فصلی حزب مردم‌سالاری با حضور دبیران استانی، روسای کمیته‌ها و شاخه‌های حزب و برخی چهره‌های ملی در مجمتع میلاد شهرستان دماوند تهران با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار شد.

در این همایش یک‌روزه ابتدا دبیران ۱۶ استان گزارش مبسوطی از فعالیت استان‌های خود ارائه کرده و بر ضرورت توجه بیشتر اعضای شورای مرکزی و دبیرکل به چالش‌های اختصاصی استان‌ها تاکید داشتند.

در ادامه مسئولان هفت شاخه از شاخه‌های حزب و همچنین نماینده حزب در جبهه اصلاحات نیز گزارشی از آخرین وضعیت و فعالیت‌های حوزه کاری خود به اشتراک گذاشتند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: رئیس جمهور ، ترامپ
