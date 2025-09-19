باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، امروز جمعه اعلام کرد که برنامه هستهای کشورش در صورت لزوم و بر اساس توافقنامه دفاع مشترک میان دو کشور، برای عربستان سعودی در دسترس خواهد بود.
به نقل از وبسایت پاکستانی داون ، محمد آصف گفت: این یک حق اساسی برای کشورها و مردم اینجا، به ویژه جمعیت مسلمان، است که از منطقه، کشورها و ملتهای خود به صورت مشترک دفاع کنند.
او در پاسخ به این سوال که آیا کشورهای عربی بیشتری میتوانند به توافق دفاع مشترک با پاکستان بپیوندند، گفت: نمیتوانم به این سوال از حالا جواب دهم، اما قطعا میگویم که درها بسته نیستند. این توافق هیچ بندی ندارد که ورود کشورهای دیگر را مستثنی کند و پاکستان را از امضای توافق مشابه با طرفهای اضافی منع نمیکند.
آصف درباره اینکه آیا قابلیتهای هستهای پاکستان نیز شامل این توافق میشود، گفت: هر آنچه که ما از قابلیتها داریم، تحت این منشور به طور کامل در دسترس خواهد بود. اما بگذارید واضح بگویم که از زمانی که پاکستان به یک کشور هستهای تبدیل شده است، هیچ کس در جایگاه ما به عنوان یک قدرت هستهای مسئول شک نکرده است.
او تاکید کرد که پاکستان همواره تأسیسات هستهای خود را برای بازرسی باز گذاشته و هیچ تخلفی مرتکب نشده است. او افزود: این در تضاد با اسرائیل است که هرگز اجازه هیچ بازرسی از تأسیسات خود را نداده است.
چهارشنبه گذشته، شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، و محمد شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، توافقنامه دفاع استراتژیک مشترک را امضا کردند.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس) اعلام کرد که دو طرف سعودی و پاکستانی توافقنامه دفاع استراتژیک مشترک را امضا کردند که این امر عمق روابط برادرانه میان رهبران دو کشور را تأیید میکند. این خبرگزاری تأکید کرد که این توافق مشترک نشاندهنده علاقه دو کشور به تقویت روابط دوجانبه تاریخی و ایجاد امنیت، ثبات و شکوفایی در منطقه و جهان است.
محمد بن سلمان پیشتر در دربار سلطنتی در کاخ یمامه ریاض، از محمد شهباز شریف استقبال کرده بود و جلسهای رسمی برگزار کردند که در آن، روابط دوجانبه نزدیک بین عربستان سعودی و پاکستان و تلاشهای هماهنگ برای تقویت ابعاد مشارکت استراتژیک میان دو کشور برادر در زمینههای مختلف را بررسی کردند. دو طرف همچنین تحولات منطقهای و بینالمللی و مسائل مورد علاقه مشترک و تلاشهای انجام شده در قبال آنها را برای دستیابی به امنیت و ثبات مورد بحث قرار دادند.
منبع: اسپوتنیک