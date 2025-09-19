در پی حمله رژیم اسرائیل به شهری در جنوب لبنان، یک شهروند این کشور به شهادت رسیده و چند نفر دیگر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت لبنان گزارش داد که در حمله پهپادی رژیم اسرائیل به یک خودرو در شهر «تبنین» در جنوب لبنان، یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدهاند.
پیش از این و در روز پنجشنبه، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که ارتش رژیم اسرائیل چندین حمله به شهرهای پرجمعیت میس الجبل، کفر تبنیت و دبین انجام داده است.
در همین حال، ارتش لبنان شب گذشته در بیانیهای اعلام کرد که رژیم اسرائیل همچنان به حمله علیه غیرنظامیان و روستاهای جنوب این کشور ادامه میدهد و از پاییز سال گذشته که توافق آتشبس منعقد شده تا کنون، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ بار آتشبس را نقض کرده است.
در ادامه، نواف سلام، نخست وزیر لبنان در شبکههای اجتماعی گفت: «لبنان از جامعه بینالمللی، به ویژه کشورهای حامی توافقنامه توقف عملیات خصمانه، میخواهد که حداکثر فشار را بر اسرائیل وارد کنند تا فوراً تجاوزات خود را متوقف کند.»
منبع: الجزیره