تیم زیر ۱۶ سال دختران ایران در فینال کاپ آسیا دیویژن B مالزی نتیجه را به هند واگذار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم زیر ۱۶ سال دختران ایران در مرحله فینال رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۵ دیویژن B مالزی به مصاف تیم هند رفت. ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه نزدیک ۶۷ بر ۶۶ این دیدار را واگذار کردند و حضور در دیویژن A را از دست دادند.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۱۷ - ۱۳ / هند

کوارتر دوم: ۱۹ - ۱۵ / ایران

کوارتر سوم: ۲۰ - ۱۰ / هند

کواتر چهارم: ۲۴ - ۱۵ / ایران

ملی‌پوشان کشورمان در مرحله گروهی رقابت‌های کاپ آسیا مقابل هند نتیجه را واگذار کردند و مقابل ساموا و ازبکستان به پیروزی رسیدند و به عنوان تیم دوم گروه A درمرحله پلی آف صعود به دور نیمه نهایی مقابل مالزی به رقابت پرداختند. دختران ایران با کسب پیروزی مقابل مالزی به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کردند و در این مرحله با کسب پیروزی مقابل هنگ‌کنگ راهی فینال شدند.

اسامی بازیکنان تیم ملی به شرح زیر است:

ریحانه مقانلو، اسما شادروح، آناهیتا امینی، پریا مهرمند، سارا مختاری، الینا کاظم آوینی، هستی خزایی، النا احمدیان، یکتا شبانی، عسل برومند، مبینا بریهی و فاطمه‌زهرا نعمتی

بلقیس عادلی به عنوان سرپرست، سروه ضرغامیان به عنوان سرمربی، لوسینه ست آقایان به عنوان مربی و آرمن اله‌وردیان به عنوان مشاور فنی این تیم، یگانه ضرغامیان به عنوان بدنساز کادر فنی کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند. همچنین فتانه ملک نایب رئیس بانوان فدراسیون، تیم ایران را در این مسابقات همراهی می‌کند.

منبع: فدراسیون بسکتبال