باشگاه خبرنگاران جوان ـ با پایان مسابقات یک‌چهارم نهایی کشتی فرنگی قهرمانی جهان در زاگرب چهار نفر مرحله نیمه نهایی وزن ۹۷ کیلوگرم معرفی شدند. محمد هادی ساروی، کریل ماسکوویچ، آرتور سارگسیان و موراد احمدی‌اف چهار نفر مرحله نیمه‌نهایی به شمار می‌روند.

یکی از بزرگترین اتفاقات این دوره از رقابت‌ها شکست آرتور الکسانیان ارمنستانی برابر نماینده جمهوری آذربایجان بود.

الکسانیان که مدال طلای جهان در این وزن را در کارنامه دارد با نتیجه سه بر سه و ضربه فنی مغلوب نماینده جمهوری آذربایجان شد.

الکسانیان سال گذشته نیز در فینال این وزن به محمدهادی ساروی باخت و به مدال نقره المپیک بسنده کرد.

از دیگر نتایج غیر منتظره این وزن می‌توان به شکست گابریل روسیلو کوبایی اشاره کرد.

کریل ماکسویچ توانست گابریل روسیلو، قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک که از مدعیان جدی این وزن بود را شکست دهد و حالا باید در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف هادی ساروی، نماینده شایسته کشورمان برود.

منبع: ایرنا