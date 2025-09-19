باشگاه خبرنگاران جوان - در وزن ۷۲ کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی سید دانیال سهرابی، در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر ۱ آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان را مغلوب کرد.

وی در دور دوم نیز با نتیجه ۱۰ بر ۱ دمیتری آداموف از روسیه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. سهرابی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ و با توجه به پایان رسیدن ۴ دقیقه وقت پزشکی برای درمان خونریزی، مغلوب ابراهیم غانم از فرانسه شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها راه یافت.

سهرابی در این گروه با برنده مبارزه میان خاچاتریان از ارمنستان و سانچو از آمریکا مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی به دیدار رده بندی راه خواهد یافت تا برای کسب مدال برنز با مری مایولیتکانوف از قزاقستان کشتی بگیرد.