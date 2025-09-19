فرنگی کار وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان با پیروزی مقابل حریف بلاروسی خود به فینال رقابت‌های جهانی صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی در مرحله نیمه نهایی محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم با نتیجه ۳ بر ۱ کریل ماکسویچ از بلاروس را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت.

او در دیدار فینال به مصاف آرتور سارگسیان از روسیه می‌رود.

محمدهادی ساروی، پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر نیتش از هند را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.  او در این دیدار  با نتیجه ۱ بر ۱ از سد گئورگی ملیا از گرجستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

محمدهادی ساروی پس از پیروزی و راهیابی به فینال گفت: بردم را تقدیم به مردم می کنم.

