معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد نان در کشور تا ۲۰ درصد به ضایعات تبدیل می‌شود که در مسیر اصلاح نخست باید آمار اتلاف نان در کشور کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ابراهیم شیخی معاون صنایع عمومی وزارت صمت در هفدمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان با اشاره به رشد ۵ درصدی تولید نان  با وجود تمامی مشکلات در ۵ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت: موضوع قیمت گندم، آرد و نان و تفاوت بیش از ۲۵ برابری آن یکی از چالش‌های این صنعت بوده که باید قیمت‌گذاری دستوری را هم به آن اضافه کرد.

به گفته وی، در این مدار توسعه نیافتگی صنعت نان، تمام زنجیره از دولت، مردم، تولیدکنندگان و نانوایان عنوان می‌کنند در حال زیان هستند.

شیخی با تأکید بر زیان چرخه تولید و توسعه صنعت نان بیان کرد: این نگرانی زمانی افزایش می‌یابد که سلامت مردم هم بهبود پیدا نمی‌کند. از این رو این چرخه معیوب باید اصلاح شود؛ اصلاحی که در طول دهه‌های گذشته ناموفق بوده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت ادامه داد: در مسیر اصلاح نخست باید آمار اتلاف نان در کشور کاهش یابد زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد نان در کشور تا ۲۰ درصد به ضایعات تبدیل می‌شود. مسئله دیگر، مشارکت تمام تشکل‌ها در این روند اصلاح و اینکه تحول آفرینی باید یکباره باشد.

وی با تاکید بر پرداخت یارانه هدفمند به صنعت نان افزود: اگر قرار است یارانه‌ای به صنعت نان پرداخت شود باید هدفمند بوده و منجر به بهبود سلامت مردم بهبود یابد.

شیخی  گفت: پرداخت یارانه مستقیم باید با بررسی نهادهای صنفی و ذی ربط در موقعیت‌های گوناگون انجام شود که به هدف اثبات کند.

