باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز جمعه، سازمان مبارزه با تروریسم (عراق) اعلام کرد که یکی از برجسته‌ترین فرماندهان گروه تروریستی داعش در سوریه کشته شده است.

در بیانیه‌ای که از سوی این سازمان منتشر شد، آمده است: «در راستای اجرای دستورات فرمانده کل نیرو‌های مسلح، با پشتیبانی فرماندهی عملیات مشترک و نظارت رئیس سازمان، موفقیت یک عملیات ویژه جدید را اعلام می‌کنیم که به هلاکت تروریست «عمر عبدالقادر بسام» با نام مستعار « عبدالرحمن الحلبی»، یکی از برجسته‌ترین فرماندهان گروه تروریستی داعش، منجر شد. این عملیات در ساعات اولیه صبح جمعه، در داخل خاک سوریه انجام گرفت.»

در این بیانیه توضیح داده شده است که «این مجرم (الحلبی) مسئول عملیات و امنیت خارجی بوده و مسئولیت برنامه‌ریزی و نظارت بر آنچه ولایات دور نامیده می‌شود را بر عهده داشته است. علاوه بر این، او در انفجار سفارت ایران در لبنان (بمب‌گذاری ۲۸ آبان ۱۳۹۲) و تلاش برای انجام عملیات‌های تروریستی دیگر در اروپا و آمریکا که با تلاش‌های دقیق اطلاعاتی خنثی شد، نقش مستقیم داشته است.»

این بیانیه افزود: «این عملیات ویژه، نتیجه پیگیری‌های دقیق اطلاعاتی و پشتیبانی قضایی عراق بود که ماه‌ها به طول انجامید. در این مدت، نیرو‌های ما توانستند تحرکات و مکان هدف را شناسایی کنند تا حمله هوایی توسط نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی انجام و این فرد برای همیشه حذف شود.»

در ادامه تأکید شده است که «این ضربه، یک شکست استراتژیک بزرگ برای گروه‌های تروریستی است، چرا که از بین بردن الحلبی پس از یک سلسله عملیات موفق در دو ماه گذشته صورت می‌گیرد که به کشته شدن بیش از شش فرمانده از رده اول داعش منجر شده است.»

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)