روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نقشه مهار ماشه در دست ایران ،قمار اروپا علیه دیپلماسی ، ارزانی برنج در حد وعده، وتو در خدمت نسل کشی و شکاف حقوق و مسکن بخشی از عناوین روزنامه‌های امروز کشورمان است.

 

جام جم

همشهری

ایران

کیهان

خراسان

رسالت

قدس

وطن امروز

صبح نو

فرهيختگان

اعتماد

سازندگی

جمهوری اسلامی

سیاست روز

آرمان امروز

آرمان ملی

دنیای اقتصاد

خبر ورزشی

فرهيختگان ورزشی

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
محاکمه روحانی ،محاکمه ظریف ، خروج از NPT ، مطالبه مردمی ، مسئولین شل اند ، مردم مطالبه کنید
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ببخشید آقای اصغرزاده ، ما داشتیم مذاکره میکردیم که به ما حمله شد حتما اینم کار تندروهاس، تئوری هاتون غلط از آب دراومده ، با خورزوخان خیالی میخواید درست کنید.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
من
۱۱:۰۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
منقدان دلسوز برجام را دلواپس نامیدند و در رسانه هایشان طوری لغت دلواپس را تبلیغ نمودند که انگار دلواپسی مساوی با خیانت هست و این هم نتیجه اش حق با دلواپسان بود یا با برجام چی ها ؟
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
هر بلابی سرمون میاد از این اصلاح طلب ها س بازم حق به جانب تقصیرو گردن اصولگرا میندازن
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی وطن دوست
۱۰:۴۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
بعضی ها چه راحت می گن تازه برمی گردیم به ده سال قبل نه آقا جان نه اون راکتور بتن ریخته دیگه درست می شه نه اون دانشمندان شهیدی که تو برجام لو دادن نه دلار می شه ۲ هزار و ۷۰۰ نه ۷۰۰ سکه بیت المال برمیگرده آخ گلابی برجام پلاستیکی هم نبود
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۰:۳۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
درجواب ۰۹:۲۹۲۹ شهريور ۱۴۰۴
دست وپازدن برای ماشه ازسرعجز نیست بلکه گوشزد این نکته به برجامیون است که ادامه مذاکره باجماعت دغل وفریبکار بقول رهبری نه منطقی ، نه هوشمندانه ونه عقلانی است . شماها عادت دارید هرچیزی رامصادره به مطلوب خودتون کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی وطن دوست
۰۸:۴۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
روزنامه های اصلاح طلب مدام می گن تندرو ها همین تندروهای عاقل بودن ده سال قبل خطر مکانیسم شوم ماشه رو هشدار دادن حالا فهمیدید حق با کی بود ??? بر بانیان برجام ....
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مگه نمیگید مذاکره خوب نیست و تحریم ها برداشته نشده است
پس چرا الان انقدر دست و پا میزیند برای ماشه ؟ شما فرض کن همون ده سال پیش تحریم ها لغو نشده و الان چیزی برای تحریم کردن نمونده که شماها حرص میخورید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
کاسبان تحریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اولاً ما برای ماشه حرص نمی‌زنیم شما خودشو متوهم نکن!

ثانیا میدونی برا چی حرص میخوریم ؟ یکیش ترور دانشمندان این کشور بود که سرمایه های این ملت بودن و از دست رفتن ، یکم عقل بکار بندازی چرند نمیبافی.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
کاسبان مذاکره اونهایی که 700 سکه بردن و هیچ غلطی نکردن جز بدبختی اقتصادی
Iran (Islamic Republic of)
معلم
۰۸:۴۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
والله الان دیگه اکثر مردم فهمیدن مذاکره با این غربی ها جز بدبختی و خسارت چیزی نداره هنوز سیاسیون نفهمیدن
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نااشنا
۱۹:۵۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
کسیکه خواب باشه را میشه بیدار کرد ولی اونی که خودشو بخواب زده را نمیتوان بیدار کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
آقای اصغرزاده از توهم بیا بیرون ، میرین مذاکره به جایی نمیرسید میندازید گردن دیگران ،
این قبر که براش گریه میکنید مرده توش نیست
۲
۱۵
پاسخ دادن
